Mauricio Macri, Victoria Villarruel y Dante Gebel: La Libertad Avanza ante el riesgo de la dispersión en 2027

No sólo el peronismo está desordenado . El férreo liderazgo de Javier Milei al interior de La Libertad Avanza no logra sin embargo cohesionar el espacio del electorado que va del centro hacia la derecha. El voto blando que le permitió al Presidente derrotar a Sergio Massa en el balotaje del 2023 comienza a disgregarse ante la aparición del distintas ofertas políticas que amenazan con complicar el escenario electoral del 2027 para el oficialismo: Mauricio Macri , Victoria Villarruel y Dante Gebel.

Un informe reservado que circula en algunos despachos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri revela el clima de época y la estrategia que se avecina de cara al próximo turno electoral. Al votante ya no le importa tanto la agrupación política, el peso de los partidos. Es el momento de los personalismos. Se vota a personas más que a plataformas de gobierno o a partidos políticos. Culto a la personalidad.

"Es mentira que el sello de La Libertad Avanza arrastra. El que arrastra es Milei. Ganan los candidatos de Milei como figura nueva de la política" , advierten desde la jefatura de gobierno de CABA a partir del informe que recibieron. Ante el imperio de las personas por sobre los partidos políticos, el electorado de la Libertad Avanza se expone al riesgo de la disgregación frente a figuras con incipiente proyección en las urnas como Villarruel y Gebel. Pero también frente a dirigentes como Mauricio Macri, dispuesto a reagrupar al PRO y condicionar nuevamente al ecosistema electoral libertario.

A la competencia externa que podría sufrir La Libertad Avanza en 2027 se suma el desorden interno . La delicada puja entre el entorno de Karina Milei y las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo proyectan un pronóstico reservado sobre la capacidad del partido de gobierno de llegar cohesionado a 2027 tras las purgas encarnadas en las expulsiones de figuras como Villarruel, Ramiro Marra o Eugenio Casielles, actual impulsor de la candidatura presidencial del pastor evengélico, Dante Gebel .

A ellos se suma Macri, quien se ubica en cúspide de la pirámide alimentaria de los Milei. El Presidente y sus hermana le comieron todos los cuadros dirigenciales al PRO y lo vaciaron de contenido. Desde Patricia Bullrich, última candidata presidencial del ingeniero quien incuso llegó a ejercer como jefa del partido amarillo, pasando por Diego Santilli, actual Ministro del Interior y referente bonaerense, Federico Sturzenegger y hasta Luis "Toto' Caputo. Se derrumbó así el partido y quedaron las personas: Maruricio, Jorge y María Eugenia (Vidal). No mucho más.

En Diputados, el PRO también fue desarticulado por La Libertad Avanza. A Cristian Ritondo ya no le suena el teléfono como antes para negociar leyes. Efectos del despoder. El jefe del bloque es uno de los últimos leales a Macri. Pero no se sabe hasta cuando. Tras negociar la alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada empoderó a Santilli a quien convirtió en la nueva ventanilla de acceso al oficialismo para la dirigencia macrista.

Mauricio Macri al límite

En ese contexto de agonía partidaria, Macri intentará aplicarle un electroshock al PRO este 19 de marzo en Parque Norte. Sin extra partidarios por ahora para encarar una posible candidatura presidencial en 2027, el ingeniero saldrá a simular músculo político. Espera la presencia de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y de Ignacio Torres (Chubut), además del alcalde porteño. Los mandatarios provinciales dependen más de los acuerdos con la Nación para hacer viable la gestión en sus territorios que de la jefatura política de Macri. La caída de la recaudación y el recorte de partidas que llegaban vía ATN desde el Tesoro Nacional licúan la capacidad de liderazgo de Macri frente a los gobernadores.

A ese cuadro se suma el malestar interno en el PRO ante los rumores que indican que Martín Yeza, ex intendente de Pinamar, podría comenzar a ser posicionado como una opción de cara a 2027. Macri conserva poder de daño sobre La Libertad Avanza. Si endurece el perfil opositor de su partido en el camino hacia las presidenciales del año próximo podría arrebatarle una porción considerable de votantes a los libertarios. El voto blando que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral contra Massa. Otro sector del PRO, de paladar negro, descarta experimentos como una candidatura de Yeza y aseguran que el único capaz de dañar a los hermanos Milei en las urnas es el ingeniero.

Pero a la torta de votantes de los Milei también los acechan fantasmas propios. Villarruel pasó por Mendoza e hizo equilibrio después de una semana de furioso cruces con el Presidente, sus ministros y hasta Luis Petri. Todos, con distintas metáforas, más o menos explícitas, la acusan de golpista y de estar preparándose para ser candidata presidencial en 2027. ¿Existirá en esos ensayos algún punto de intersección con Macri? La vice cuenta con una agrupación propia en el interior del país, " La Juan Bautista", con asiento territorial en distintas provincias.

El armado de Victoria Villarruel

En su paso por Mendoza, se mostró de manera protocolar con Alfredo Cornejo pero también con Ulpiano Suárez, intendente de la capital provincial quien ya comenzó a moverse como presidente candidato a gobernador. La vice venía de chocar con Luis Petri, el presidente candidato de La Libertad Avanza, a quien acusó por las irregularidades detectadas en la obra social del personal militar y también por sus trencitos de la alegría con el Presidente. Un gesto que demuestra que la compañera de fórmula de Milei tiene poder de fuego contra La Libertad Avanza, no sólo a nivel nacional, sino también en las provincias donde se reúne con mandatarios peronistas y radicales.

Al poder de daño de Macri y Villarruel sobre el electorado de La Libertad Avanza proyectado sobre la elección presidencial del 2027 se suma la irrupción de otro "outsider", Dante Gebel. Con el apoyo de dirigentes que integraron La Libertad Avanza pero también de sectores del peronismo y del sindicalismo, la mesa promotora nacional de "Consolidación Argentina" que promueve al pastor y conferencista, avanzó en su último encuentro de trabajo en la definición del “esquema organizativo que dará sustento al armado nacional y federal del espacio, que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel”. Y este mes se lanzará de manera formal con un “Encuentro Nacional y Federal” en la provincia de Buenos Aires.

Dante Gebel se lanza el 18

El staff electoral de Gebel saldrá a primerear incluso al congreso partidario del PRO de Macri. Es que la presentación política en sociedad de Gebel ya tiene fecha. Será el miércoles 18 de este mes. Se evalúa distintos escenarios para el acto. Desde auditorios de universidades hasta el Banco Provincia. "Consolidación Argentina" está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales, entre ellos Lucas Aparicio, ex Secretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti, ex deportista; Pedro Villarreal, Presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) ; Miguel Ponzo, Secretario Gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); así como los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.

La fragmentación del electorado que le da sustento electoral y sujeto social a La Libertad Avanza no es un dato menor en especial frente a la volatilidad política de la opinión pública ante el desmoronamiento de las estructuras políticas tradicionales. Y al escenario incierto que abriría en el caso de que Milei deba someterse a una segunda vuelta electoral en 2027 pero esta vez ya no como "outsider" opositor que desafía al peronismo sino como jefe de un oficialismo sin la capacidad de unificar a las distintas tribus de su propio universo electoral.