Continúa la saga de las escuchas ilegales

El senador neuquino recordó el proceso por el cual las escuchas quedaron bajo comando del camarista Martín Irurzun, nombre que había aparecido en la prensa incluso antes de que se hubiera realizado el sorteo que correspondía. Una fija. “Yo he denunciado penalmente al doctor Lorenzetti, y además he hecho una presentación ante la Corte Suprema para que investiguen y nos muestren el expediente y así podamos ver dónde está el sorteo realizado”, disparó Parrilli. “Porque si efectivamente, como presuponemos, no hubo ningún sorteo y fue hecho absolutamente a dedo, el doctor Lorenzetti ha incurrido en un delito, que es adulterar un documento público”, remató.