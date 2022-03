Desfile de funcionarios, embajadores y empresarios por Mendoza

Por supuesto que no fue lo único. Por caso, el inefable titular de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió ahí, en tierra radical, con el titular de la UCR, Gerardo Morales, también gobernador de Jujuy y con pretensiones de candidato a presidente en el 23. Entre discurso y discurso, más declaraciones de prensa en lujoso hotel 5 estrellas de la capital, parece que no tuvo demasiado tiempo para escuchar los reclamos de productores de uva, en particular los que perdieron buena parte de la cosecha con la piedra que cayó en la provincia hace un mes, y que ahora seguramente deberán enfrentar, igual que Corrientes, también provincia radical, “la burocrática y pesada Ley de Emergencia agropecuaria muy poco útil a la hora de mantener cualquier esquema productivo en marcha, ya que no da liquidez”, como señaló un bodeguero de Luján de Cuyo.