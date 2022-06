Reencuentro en la cúpula del Ejecutivo

A la luz de lo que sucedió después, la oportunidad de acercamiento entre ambos fue prácticamente desperdiciada, aunque no sus consecuencias. De hecho, la gente de negocios estaba a la espera del contragolpe tras la renuncia del Secretario de Comercio, el controvertido Roberto Feletti, muy respaldado por el Instituto Patria, y el escalamiento a ese cargo, del ahora ex director del Banco Central, Hang, nada menos que del riñón, del propio ministro Martín Guzmán. La respuesta no se hizo esperar, y Kulfas salió de escena.