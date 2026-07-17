Rechazaron otorgar libertad condicional a conocido represor del Ejército

Se trata de Ricardo Taddei, condenado a 25 años de prisión y detenido en 2006 en España, donde vivía.

En un fallo dictado por la Sala IV de Cámara de Casación, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky , rechazaron el recurso de la defensa de Ricardo Taddei y confirmaron así la decisión del juez a cargo de la ejecución de la pena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo había rechazado incorporar a Ricardo Taddei al régimen de libertad condicional. El ex coronel del Ejército fue parte de la feroz represión en el centro clandestino de detención conocido como Club Atlético . Había sido condenado en 2010 a la pena única de 25 años de prisión por 161 hechos catalogados como de lesa humanidad , en el caso homicidios calificados, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos y secuestros extorsivos.

Esa sentencia fue ratificada por la Casación en 2014. A través de su defensa, había solicitado nuevamente la libertad condicional por el cumplimiento de los plazos establecidos para ello . Su detención ocurrió en España en 2006, tras permanecer 20 años allí eludiendo el accionar del Poder Judicial argentino.

En el fallo dictado el día de hoy, el juez que lideró la votación , Javier Carbajo , sostuvo que el acceso a la libertad condicional no era una consecuencia automática frente a los requisitos de la ley , sino que los jueces debían evaluar todas las circunstancias comprobadas del caso y tomar luego una decisión.

Recordó que existían obligaciones internacionales por las cuales el Estado argentino debía proceder a la investigación, juzgamiento y sanción a responsables por graves violaciones a los derechos humanos y remarcó que esos compromisos no podían desnaturalizarse por decisiones adoptadas en la ejecución de la pena.

Miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación.

También destacó que el juez de la instancia anterior había realizado una valoración exhaustiva de los elementos del caso y que procedió de acuerdo a las reglas propias de la etapa de ejecución de la pena. En esa instancia, se concluyó que Ricardo Taddei no alcanzó aún un pronóstico actual de reinserción social positivo y que debía continuar sujeto a tratamiento penitenciario, por lo que propició el rechazo del recurso de la defensa

El juez Gustavo Hornos coincidió con esta solución y refirió que la adopción de medidas que disolvieran la sanción impuesta, frente a violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, estaba vedada por razones de orden constitucional y convencional.

Recordó que, de acuerdo a criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces debían observar la máxima cautela en el análisis de esta clase de medidas y explicó que el pronóstico de reinserción social de Taddei no aparecía como certero, pues no se advertía a su respecto entendimiento sustancial del daño causado o de la gravedad de sus actos en tanto lesivos a la convivencia social y democrática.

Resaltó que las víctimas fueron oídas y que, si bien su opinión no era vinculante, no podía soslayarse la expectativa de la sociedad de que los fines del derecho penal se cumplieran frente al quebrantamiento de las normas.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky adhirió a los argumentos y conclusiones de sus colegas y agregó que la Sala IV había rechazado anteriormente un pedido de Taddei de similares características. Argumentó que, frente a ello, la defensa no aportaba argumentos novedosos que llevaran a tomar una decisión en sentido contrario.

Tensa audiencia

Previo a resolver, los jueces de la Sala IV celebraron una audiencia oral y pública a la que fueron citadas la defensa del acusado, el Ministerio Público Fiscal, las querellas y las víctimas.

En esa oportunidad compareció la Auxiliar Fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Julieta Colantuono y las víctimas Iván Toitero, Gabriela Funes, Miguel D’Agostino, Ana María Careaga, Mirta Israel, Guillermo Cabrera Cerocchi y Julieta Daelli, quienes fueron oídas por los jueces y se opusieron al otorgamiento de la libertad condicional a Ricardo Taddei.