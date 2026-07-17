Jornada de actividades diplomáticas en el Senado: Patricia Bullrich se reunió con el embajador de los EEUU + Agregar ámbito en









Intercambiaron la agenda de prioridades con Peter Lamelas. Aliados y opositores se encontraron con la embajadora de Australia, Sarah Roberts.

Lamelas con Bullrich, en una reunión este viernes.

Un día después de un tropiezo oficialista en el Senado, en una sesión en la que se aprobaron pliegos de 26 funcionarios diplomáticos argentinos, todos los bloques parlamentarios tuvieron su agenda marcada por encuentros con embajadores. La reunión más resonante fue la que protagonizó Patricia Bullrich, a solas con Peter Lamelas.

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"Recibí en el Senado al Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, quien me confirmó una gran noticia: Rosario fue retirada de las zonas de mayor riesgo de la alerta de viaje para la Argentina. También hablamos de las transformaciones que estamos llevando adelante junto al Presidente Javier Milei y la importancia de fortalecer la relación entre nuestros países, basada en la libertad, la democracia y el desarrollo", publicó la senadora en sus redes sociales.

Las reformas a las que alude Bullrich tiene que ver con la agenda de prioridades que el Gobierno postergó para luego del receso invernal, que finalizará el 30 de julio. Entre los proyectos, se incluye la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", la reforma de la carta orgánica del BCRA y los cambios a la ley de Inocencia fiscal, entre una decena de propuestas que se fueron acumulando en el Congreso.

La embajadora australiana se reunió con senadores del PRO, UCR y el peronismo. Reunión con embajadora de Australia por inversiones mineras La embajadora de Australia Sarah Roberts fue recibida en el Salón de las Mujeres del Senado de la Nación, en donde confluyeron legisladores autralianos (el titular de la Cámara de Representantes, Milton Dick; los parlamentarios de Australia, Libby Coker, Trish Cook, Michelle Landry y Andrew McLachlan; el asesor australiano Daniel Navarro Sánchez; y el prosecretario parlamentario de la delegación, Peter Benson) y senadores de distintos bloques: la pampeana Victoria Huala (PRO), el catarmaqueño Flavio Fama (UCR) y el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista).

El encuentro institucional contó con una exposición de la situación económica y productiva de las provincias representadas, con foco en el potencial minero nacional y las oportunidades de cooperación bileteral. Además, parlamentarios de ambos países se comprometieron a conjugar esfuerzos para llevar adelante una agenda de protección de menores en entornos digitales, dado que el marco legal australiano es pionero en la imposición de una serie de restricciones en redes sociales.