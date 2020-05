Un fantasma del pasado K, acecha en el presente

Fernández era demandado junto a todos los directores del Estado en una acción impulsada nada menos que por el “antiguo” Vanoli desde la CNV, seguramente sin imaginarse que Fernández iba a retomar su relación con el kirchnerismo y mucho menos que iba a consagrarse primer mandatario.

La citación judicial -botón de muestra de la burocracia estatal- no solo llega con una década de retraso, sino que impone al mandatario la advertencia de que podría ser declarado en “rebeldía” si no concurre, algo que sería gracioso si no fuese ridículo.

Pareciera que el fantasma del pasado K más virulento logró sortear la barrera del tiempo para ser una metáfora del presente.