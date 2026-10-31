Validación biométrica en ANSES: el nuevo sistema contra robos de identidad y trámites fraudulentos

La medida busca comprobar que quien realiza un trámite sea realmente el titular de la cuenta, sin necesidad de acercarse a una oficina.

La nueva verificación desde el celular busca evitar que alguien utilice los datos personales de otra persona para hacer trámites en ANSES.

La seguridad de los datos personales se volvió una preocupación cada vez mayor para quienes realizan gestiones por internet. Frente al riesgo de suplantación de identidad, ANSES incorporó un sistema de validación biométrica que permite reforzar la protección de las cuentas y evitar que terceros utilicen información ajena para realizar trámites.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La herramienta ya está disponible en la aplicación oficial y busca facilitar gestiones que antes podían requerir una visita a las oficinas. Para utilizarla, alcanza con tener un celular, el documento de identidad y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

El nuevo mecanismo de seguridad permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante reconocimiento facial , una medida destinada a impedir accesos no autorizados y reducir los riesgos de fraude.

El reconocimiento facial se utiliza para crear o recuperar la clave, pero no hace falta repetirlo cada vez que se ingresa a Mi ANSES.

Para comprobar la identidad del usuario, el organismo cruza la información obtenida durante el procedimiento con los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Así puede verificar que quien intenta gestionar una contraseña sea realmente el titular del CUIL declarado.

El control incorpora dos elementos fundamentales: la lectura del DNI y el análisis de los rasgos faciales . Esto agrega una barrera de protección frente a quienes consiguen datos personales ajenos e intentan utilizarlos para ingresar a otras cuentas.

La validación biométrica se aplica a la creación y recuperación de la clave, por lo que no implica que todos los beneficiarios deban escanear su rostro cada vez que ingresan a la plataforma.

Además, quienes pierdan o cambien su teléfono deberán repetir el procedimiento para confirmar nuevamente su identidad desde el dispositivo.

Cómo escanear el QR del DNI y realizar la verificación facial sin errores

El trámite se realiza desde la aplicación mi ANSES, disponible para teléfonos Android y iPhone. Antes de comenzar, es necesario contar con conexión a internet, tener a mano la última versión del DNI y asegurarse de que la cámara funcione correctamente.

Para completar la gestión, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación mi ANSES y seleccionar la opción para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social

Introducir el número de CUIL y escanear el código de barras o QR del DNI, según la versión del documento

Habilitar la cámara frontal del celular y realizar el reconocimiento facial siguiendo las instrucciones

Crear una nueva contraseña para acceder a los servicios digitales

La clave deberá tener entre 8 y 15 caracteres, incluir letras y números, y contar con al menos una mayúscula.

Para evitar problemas durante la identificación, conviene realizar el escaneo en un ambiente bien iluminado, sin reflejos sobre el documento. El rostro también debe quedar completamente visible, sin anteojos ni cabello que dificulte el reconocimiento.

Si el sistema rechaza la verificación, es recomendable revisar la posición del celular y repetir la captura. Una fotografía borrosa, las sombras sobre la cara o una lectura incorrecta del DNI pueden impedir que se complete el proceso.

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus recibos de haberes desde el celular y revisar los descuentos sin ir a una oficina de ANSES. ANSES

La digitalización de servicios para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados también cuentan con herramientas digitales para consultar información sobre sus prestaciones sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Una de las funciones disponibles es la consulta del recibo de haberes desde el celular, que permite conocer cuánto se cobra mensualmente y revisar los descuentos aplicados a la jubilación o pensión.

Para acceder, los beneficiarios deben ingresar a la aplicación mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, seleccionar la opción Jubilación y entrar en Consultar tu recibo de haberes.

Allí pueden visualizar el último comprobante disponible y acceder al historial de liquidaciones desde 2021. También existe la posibilidad de enviarlo al correo electrónico para descargarlo o imprimirlo.

Quienes prefieran utilizar una computadora pueden realizar la misma consulta desde la página oficial, ingresando a mi ANSES y seleccionando Jubilaciones y Pensiones, seguido de Consultar recibos de haberes.

El servicio es gratuito y permite revisar los conceptos que integran el pago, incluidos los descuentos de obra social, las cuotas de moratorias y otras deducciones que puedan corresponder.