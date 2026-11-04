Cooperación estratégica: en medio de tensiones por Malvinas, Argentina se suma a las prácticas de ciberdefensa en Chile

El ejercicio reúne a especialistas de Argentina, Estados Unidos, España, Perú y Brasil para entrenar respuestas ante ataques informáticos. En paralelo, una licitación para adquirir un simulador de ciberoperaciones en la Argentina enfrenta demoras administrativas.

Una delegación de especialistas del Comando Conjunto de Ciberdefensa participa en Chile del Ejercicio Multinacional de Ciberdefensa TRABÚN 2026.

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La operación de entrenamiento en el campo de la batalla digital donde una guerra silenciosa pone en riesgo los sistemas de defensa de los países, infraestructuras críticas (redes eléctricas, sistemas financieros, transporte) se puso en marcha el 2 de noviembre en Santiago organizada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) de Chile , a cargo del general del Aire, Leandro Romanini Gutiérrez.

El EMCO chileno tuvo una experiencia amarga en 2022 cuando un grupo de hackers expuso en internet más de 400 mil correos electrónicos militares , datos de la estrategia de ciberseguridad implementada por sus fuerzas, proveedores, funcionamiento de los sistemas, descripción de los equipos y la identificación de los oficiales encargados de los programas también quedaron al descubierto aspectos del plan de monitoreo satelital de comunicaciones desplegado por Chile en sus fronteras desde 2018 en adelante y también el mecanismo mediante el cual el Ejército, la FACh y la Armada, podían interceptar comunicaciones.

En esta edición de Trabún los comandantes de países invitados entre ellos Estados Unidos, España, Argentina, Perú y Brasil evalúan y refinan sus respuestas estratégicas ante amenazas cibernéticas en tiempo real.

Se desarrolla bajo la modalidad de Situational Training Exercise (STX; Ejercicio de Entrenamiento Situacional). Los equipos se enfrentan a escenarios ficticios en un entorno controlado interactuando con un adversario simulado.

El ejercicio fue organizado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) de Chile.

En este formato, los participantes deben operar bajo una estructura de comando, gestionar comunicaciones diplomáticas o militares interconectadas y mitigar el impacto operativo total de un ataque informático continuado.

Integra a 15 equipos en total, compuestos por especialistas pertenecientes a las áreas de ciberdefensa y ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, organismos públicos y entidades críticas del sector privado.

El objetivo principal es evaluar y validar procedimientos conjuntos, optimizar la coordinación multinacional ante incidentes complejos en el ciberespacio y compartir lecciones aprendidas frente a amenazas a la seguridad digital.

La maniobra digital Trabún se asemeja a Cyber Flag una operación de Simulación situacional dinámica que planificó y lidera el U.S. Cyber Command (Estados Unidos).

La misma reúne a delegaciones de más de 20 países aliados como el bloque Five Eyes, -es una alianza supranacional de inteligencia integrada por cinco países de habla inglesa: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda-, además se suman Corea del Sur y naciones europeas.

Allí, se recrea redes operativas complejas en las que los operadores cooperan tácticamente bajo presión constante frente a un adversario activo.

La experiencia e intercambio es clave para adquirir capacidades, entre el 21 y el 25 de septiembre pasado otra delegación de seis integrantes de las Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto de Ciberdefensa, participó del ejercicio Cyber Dawg 2026, por invitación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

La ejercitación se llevó a cabo en el Georgia Cyber Center de la Universidad de Augusta, Georgia.

El operativo emuló los sistemas de control de una infraestructura eléctrica crítica, vinculada con el sistema aeroportuario, con tráfico de internet real y escenarios de ataque que evolucionaron en tiempo real.

El personal militar argentino integró equipos defensivos multinacionales, tanto en funciones de conducción como de análisis.

Simulación y confidencialidad para negar la inteligencia enemiga

Las ejercitaciones en el dominio digital requieren contar una avanzada plataforma de simulación de incidentes cibernéticos y adiestramiento práctico diseñada para entrenar, capacitar y medir la preparación de equipos de ciberseguridad.

El campo cibermilitar exige más que cursos teóricos (de aula) tradicionales y en esa línea se buscan herramientas que provean un enfoque inmersivo y de misión crítica emulando escenarios reales de ciberataques.

Para la maniobra digital Trabún 2026 y su edición anterior se cuenta con una solución de entrenamiento cibernético que puso a disposición del EMCO chileno la empresa Q Mission Corp.

Se sabe que esta firma opera en más de 11 países de la región, pero como manda la discreción del sector el detalle de quienes son sus clientes se mantiene bajo secreto profesional.

Su enfoque principal es el desarrollo de simulaciones de incidentes cibernéticos diseñadas para recrear escenarios de ataques del mundo real con el objetivo de que equipos técnicos ejerciten la detección y respuesta ante amenazas.

Los ejercicios militares y de ciberdefensa de Q-Mission están estrictamente orientados al entrenamiento táctico y a la medición operativa de fuerzas armadas.

Les brinda a los altos mandos métricas exactas sobre cuánto tiempo tarda un equipo táctico en detectar un ataque, contenerlo y restablecer las operaciones del Estado o la fuerza militar

El motor de sus simulaciones evalúa de manera matemática el readiness (preparación operativa, grado de apresto) de las tropas cibernéticas, de allí la confidencialidad.

Conocer la capacidad real de respuesta inmediata de las fuerzas armadas o de un comando ciber ante una misión crítica es el noúmeno que la inteligencia enemiga anhela descifrar.

De allí que la gran mayoría de estas operaciones de adiestramiento se ejecutan bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.

Laberinto kafkiano retrasa adquisición de simulador ciber

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) que conduce el general de brigada Luis Guimpel se encuentra en una encrucijada; la readecuación edilicia de la nueva sede ubicada en instalaciones del Instituto Geográfico Nacional sigue sin concretarse en tiempo y forma para alojar la nueva plataforma SIEM (Security Information and Event Management) para unificar alertas y gestionar eventos de intrusión digital en redes, sistemas de comunicaciones e infraestructura crítica de Defensa.

Al mismo tiempo, el Estado Mayor Conjunto a través del CCCD abrió un concurso público para adquirir un sistema de simulación de ciberoperaciones que permitirá preparar al personal frente a ataques y otros escenarios dentro del dominio cibernético. Es el tipo de ingenio digital que cedió Q Mission para las ejercitaciones Trabún 2026.

La licitación tramitada por el expediente EX-2026-84622849-APN-DGAYF#EMCO está en un limbo administrativo sujeta a una batería de preguntas planteadas por la Comisión Evaluadora al Comando de Ciberdefensa; se diría reiteraciones de lo que dice el pliego; que retrasan la decisión final sobre quién de los tres oferentes pasó la etapa de ponderación técnica.

A ese laberinto de Franz Kafka se agregó más letra requisitoria impulsada por el capitán de navío contador Marcelo Ballestero, director general de Administración Financiera del EMCO, para que la Comisión Evaluadora incluya evaluaciones técnicas de peritos de cada una de las fuerzas.

La vuelta olímpica burocrática podría dejar irresoluto el proceso en el ejercicio 2026 con el riesgo de tener que replantear todo en 2027.