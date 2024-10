Ciudad: el proyecto de "Ficha limpia" obtuvo dictamen en la Legislatura porteña

El dictamen firmado esta tarde se basó en una iniciativa impulsada por la legisladora Graciela Ocaña, del bloque Confianza Pública , y contó con el respaldo del resto de los partidos que asistieron a la comisión. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no asistieron y, por tanto, no acompañaron.

"Siempre digo que la Ficha Limpia no es en contra de nadie, ni pertenece a un dirigente en particular. Es una iniciativa que nació de la sociedad civil, y hoy cuenta con el apoyo de más de 500 mil ciudadanos", dijo Ocaña y agregó: "Esta vez tenemos la oportunidad de elevar la vara, ¡Que sea Ley!".

Hernán Reyes de Vamos por Más, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se refirió a la dificultad que presenta la negativa de UP y el FIT a acompañar la propuesta. "Hoy logramos el dictamen de la Ley de Fecha Limpia en la Comisión de Asuntos Constitucionales", contó en su cuenta de "X".

"Es la tercera vez que lo intentamos porque el Frente de Todos se niega sistemáticamente a tener esta ley, sus dirigentes jóvenes tienen la oportunidad de dejar atrás el pasado y no cargar una mochila que no les corresponde", dijo y agregó: "Tienen que votar la ley para que ningún condenado por corrupción pueda ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires".

“Necesitamos 40 votos y no los tenemos porque tanto el Frente de Todos como la izquierda se oponen con argumentos que no se sostienen política ni jurídicamente”, dijo el legislador y remarcó que “no es un proyecto contra nadie”, sino que “simplemente no queremos que condenados por corrupción estén sentados en una banca, sea en la Legislatura o en una comuna”.

El proyecto establece que no podrán presentarse como precandidatos a jefe y vicejefe de Gobierno, diputados de la Ciudad o miembros de la junta comunal quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y fraude en perjuicio de la administración pública.