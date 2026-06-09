Cris Morena fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña

Este galardón destaca una carrera de más de tres décadas dedicada al entretenimiento, con clásicos como "Júgate Conmigo", "Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Casi Ángeles" y más.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró el pasado lunes por la tarde a la productora Cris Morena como Personalidad Destacada de la Cultura , un reconocimiento que celebra una larga trayectoria de proyectos que marcaron múltiples generaciones de jóvenes argentinos y exportaron el talento local al mundo entero.

El acto se realizó en el Salón Dorado y contó con la presencia de figuras como Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Graciela Stefani , entre otros. También estuvieron presentes sus nietos Azul, Franco y Valentín Giordano , hijos de la difunta Romina Yan .

El reconocimiento fue impulsado por el diputado Facundo Del Gaiso después de que se llevó a cabo el Cris Morena Day en el teatro Gran Rex, evento que reunió a figuras de Casi Ángeles y convocó a un gran número de fanáticos nostálgicos.

Este galardón destaca una carrera de más de tres décadas dedicada al entretenimiento, con clásicos como Jugáte Conmigo, Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, Aliados y Margarita, como también la formación de nuevos talentos.

Cris Morena (2)

Los encargados de cerrar la noche fueron los jóvenes actores de Margarita, su más reciente producción, y el coro de su academia musical "Otro Mundo". Juntos interpretaron "Quiero una luz", una de sus canciones más icónicas.

35 año de Jugáte Conmigo

Este reconocimiento llega a días de que se cumplieran 35 años del estreno de Jugáte Conmigo en televisión. Se trata de la la primera creación de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La propuesta resultó innovadora en todos los aspectos. Los juegos combinaban destreza física, agilidad mental, trabajo en equipo y diversión. La escenografía, de dimensiones colosales, generaba una sensación de espectáculo continuo. Los bloques musicales aportaban ritmo y color, mientras que las coreografías y los invitados especiales convertían cada emisión en una verdadera fiesta televisiva.

Si algo marcó la identidad de Jugate Conmigo fue su elenco juvenil. Lejos de conductores profesionales o actores consagrados, Cris prefirió rodearse de adolescentes auténticos, chicos y chicas que irradiaban naturalidad y cercanía. Allí estuvieron Romina Yan, Hernán Caire, Pamela Rodríguez, Octavio Borro, Carla Méndez, Gaspar Teverovsky, Carolina Rauch, Andy Botana, Agustina Saubidet, Eric Grimberg y Moira Gough.

En una época dorada para la televisión argentina, cuando las tardes alcanzaban picos de 30 puntos de rating, Jugate se posicionó como una de las propuestas más exitosas. Durante cuatro años, entre 1991 y 1994, mantuvo un promedio de audiencia cercano a los 25 puntos diarios, una cifra casi impensable hoy.