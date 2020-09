Final enigmático para el juego de la "Copa", la saga "B&B" y la paradoja de la Justicia "inflamada"

El artículo 28 del capítulo Tercero de la reforma judicial aprobada por el Senado establece que se transferirá la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versa sobre robos, homicidios, hurtos y demás cuestiones que permanecen bajo la órbita de la denominada justicia “ordinaria”. En el 31, “se compromete” a transferir los cargos de magistrados, funcionarios y empleados. Pero el artículo 33 fija que “la transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos”, bajo el artículo 75 de la Constitución Nacional y se autorizaba al Poder Ejecutivo a “transferir” a la Ciudad “las partidas presupuestarias que correspondan”. El plan del Gobierno que había sido originalmente conversado con Horacio Rodríguez Larreta era –mediante un asiento de caja- considerar que el costo de la transferencia de la justicia penal “ordinaria” rondaba un punto de la coparticipación que Mauricio Macri le había incrementado so pretexto de la mudanza de las comisarías de la Policía Federal. Así, Rodríguez Larreta no vería un peso de más pero tampoco tendría recortes. Aun así, ya había alistado a su mastín ante la Corte Suprema, Marcelo D´Alessandro para sondear la posibilidad de judicializar la movida.