Histórico acuerdo entre la OEA y una fundación argentina para desarrollar políticas internacionales de inclusión social

El presidente de la entidad fundada en Rosario, Guillermo Whpei, y el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, señalaron que el entendimiento servirá para “construir sociedades más justas, seguras y humanas”

El entendimiento contempla la implementación de programas conjuntos de cooperación técnica, intercambio de información, capacitación y desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la seguridad, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) , a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), y la Fundación para la Democracia Internacional (FDI) firmaron un acuerdo para fortalecer las capacidades institucionales de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en la promoción de la democracia y los derechos humanos, y en acciones para fomentar la inclusión social en Latinoamérica.

El acuerdo fue oficializado en la sede central de la OEA, ubicado en Washington D.C., con la firma de su secretario general, Albert R. Ramdin , y el presidente de la Fundación para la Democracia, el argentino Guillermo Whpei .

El entendimiento contempla la implementación de programas conjuntos de cooperación técnica, intercambio de información, capacitación y desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la seguridad, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.

También prevé un trabajo articulado con clubes de barrio y organizaciones comunitarias para desarrollar programas educativos, deportivos y culturales que permitan sacar a niños y jóvenes de situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el tejido social y previniendo el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

Además, establece un marco de cooperación para el diseño de programas, investigaciones, publicaciones y asistencia técnica, promoviendo la transparencia, la ética institucional y la prevención de la corrupción.

Ramdin aseguró que con esta alianza ambas entidades buscarán “trabajar de forma conjunta con gobiernos, organizaciones y la sociedad civil para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y construir sociedades más justas, seguras y humanas”.

Imagen de WhatsApp 2025-11-26 a las 15.54.30_ce6abb24

Por su parte, Whpei afirmó que el acuerdo “es la base para un futuro mejor en la región” y que “representa un hito fundamental para todos aquellos que creemos en la necesidad de trabajar colaborativamente contra las amenazas que enfrenta la democracia en nuestra región”.

“Desde Rosario, hemos construido puentes con organizaciones de todo el continente, convencidos de que la delincuencia organizada transnacional no reconoce fronteras y, por lo tanto, nuestra respuesta tampoco puede ser fragmentada. La alianza con la OEA nos posiciona en un lugar estratégico para canalizar recursos, conocimiento y experiencias que fortalezcan las instituciones democráticas de los países miembros”, afirmó.

“El objetivo de este acuerdo es explorar alternativas para la lucha contra toda forma de explotación humana, un flagelo que viene creciendo a pasos agigantados en Latinoamérica y todo el mundo. A partir de este acuerdo. la Fundación para la Democracia puede replicar el modelo que ya aplica con Naciones Unidas desde hace años, donde a través del estatus consultivo hace aportes a los programas e iniciativas referidos a esta temática”, explicó.

En ese sentido, señaló que la implementación de las diferentes estrategias contempladas en el acuerdo “van a ir de la mano con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho”.

Al respecto, concluyó: “No se trata sólo de perseguir delincuentes, sino de construir sociedades resilientes, transparentes y justas donde los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas con dignidad y seguridad. Todo lo que la Fundación Para Democracia tiene el fin claro de aportar una construcción a un mundo más justo, más inclusivo, y lo hace desde sus acciones con tres ejes principales: la lucha contra todas las formas de explotación humana, la lucha contra todas las formas de violencia urbana y la lucha contra la pobreza y el cuidado del planeta. Con este convenio, estos pilares llegarán a las comunidades que más los necesitan”.