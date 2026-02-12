Fórmula 1: Charles Leclerc, el más rápido en los tests de pretemporada de Bahréin + Seguir en









El piloto monegasco de Ferrari registró el mejor tiempo durante la sesión diurna del segundo día de actividad. En tanto, Colapinto no disputó esta práctica.

Charles Leclerc (Ferrari) registró el mejor tiempo durante la sesión diurna del segundo día de actividad en los tests de pretemporada de Fórmula 1 que se llevan a cabo en Bahréin.

El piloto de Ferrari, que hace varios años es uno de los principales animadores de la categoría, registró un récord de vuelta de 1:34,273. Además, su monoplaza demostró mucha fiabilidad, ya que pudo dar 62 giros en el Circuito Internacional de Bahréin.

image En la segunda posición quedó el británico Lando Norris (McLaren), quien fue el último campeón del mundo, mientras que el tercer puesto fue para el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, a casi dos segundos y medio de Leclerc.

Más atrás, en la cuarta plaza, finalizó el británico Oliver Bearman (Haas), y lo siguieron el tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Los otros dos pilotos que giraron en esta sesión fueron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull), aunque ninguno de ellos llegó a registrar un tiempo.

Franco Colapinto no salió a la pista: Como parte de la diagramación de cada escudería, el piloto argentino será uno de los que no tendrá actividad al volante este jueves en el circuito de Sakhir. Lo mismo le sucederá a Lance Stroll, Oscar Piastri, Max Verstappen Lewis Hamilton y Esteban Ocon. La actividad en Bahréin continúa con la sesión nocturna, que comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 13. La misma cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto, que el miércoles finalizó en la última posición.