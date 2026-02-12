Barcelona enfrenta al Atlético Madrid de los argentinos por la Copa del Rey: horario, TV y formaciones

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Metropolitano este jueves por la tarde, por la ida de semifinales de la Copa del Rey 2025/2026.

El jueves, Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Metropolitano por el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey . Un duelo crucial para ambos equipos en búsqueda del histórico título.

Las semifinales del torneo encuentran este choque destacado entre dos de los equipos más fuertes de España. Si bien Barcelona llega como favorito y en mejor momento deportivo, Atlético Madrid será local en este duelo de ida y sabe que será importante hacerse fuerte en casa para llegar al Camp Nou con buenas opciones de ganar la clasificación.

Atlético Madrid viene de perder 0-1 ante Betis por LaLiga, en la que marcha en el tercer puesto. Por su parte, Barcelona llega a este duelo tras ganarle 3-0 a Mallorca por el torneo español, y se mantiene como líder del certamen.

Los blaugranas arriban con una excelente racha de resultados y en el equipo del “Cholo” Simeone estos han sido más irregulares, por lo que la necesidad de dar un golpe sobre la mesa para los dueños de casa será muy importante.

Atlético Madrid tiene a Julián Álvarez (quien atraviesa la sequía más grande de su carrera), Antoine Griezmann y al recién llegado Ademola Lookman como piezas importantes en ataque, capaces de quebrar el partido a su favor.

En tanto, Barcelona también cuenta con sus piezas clave en su ofensiva, como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford, mientras que Raphinha trabaja para llegar a tiempo con la recuperación de una lesión.

El último antecedente entre Barcelona y Atlético de Madrid

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 2 de diciembre de 2025 por la fecha 19 de la presente edición de LaLiga. Se disputó en el Camp Nou y Barcelona ganó 3 a 1 con goles de Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres, mientras que Álex Baena anotó el descuento.

Enfrentamientos previos:

Atlético de Madrid 0 - 1 Barcelona | 2 de abril de 2025 | Copa del Rey

Atlético de Madrid 2 - 4 Barcelona | 16 de marzo de 2025 | La Liga

Barcelona 4 - 4 Atlético de Madrid | 25 de febrero de 2025 | Copa del Rey

A qué hora juegan Barcelona vs Atlético de Madrid

El partido se jugará este jueves 12 de febrero desde las 17:00 (hora argentina).

Por dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid

El encuentro se podrá ver por Flow Sports.

Formaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.