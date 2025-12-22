Cristina Fernández de Kirchner evoluciona sin complicaciones tras la cirugía de apendicitis y continúa su recuperación en el Sanatorio Otamendi + Seguir en









La exmandataria continúa internada en el Sanatorio Otamendi con buena evolución clínica y sin parte médico oficial este domingo.

Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la cirugíaLa exmandataria permanece internada en el Sanatorio Otamendi y su recuperación transcurre sin complicaciones. NA

Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde se recupera de una intervención quirúrgica por apendicitis con peritonitis. Según fuentes de su entorno, su estado de salud es bueno y no presenta complicaciones, mientras crecen las versiones sobre un posible alta médica en las próximas horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La expresidenta fue operada durante la tarde del sábado, luego de ingresar al centro de salud con un cuadro de dolores abdominales. Desde su entorno transmitieron tranquilidad respecto de su evolución. “Está bien”, indicó a Infobae una fuente cercana a la líder del movimiento peronista. “Todo tranquilo”, reforzó otra persona de su círculo laboral.

cristina kirchner departamento constitucion.jpg Hasta el domingo por la tarde, el sanatorio no difundió un nuevo parte médico y se especula con un posible alta el lunes. @ucedelibertas Sin parte médico y expectativa por el alta Hasta las 19:30 del domingo, ni el Sanatorio Otamendi ni el equipo de comunicación de Cristina Kirchner difundieron un nuevo parte médico. De acuerdo a versiones no oficiales, la exmandataria podría recibir el alta este lunes y regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. También se especula con que no habrá nuevo comunicado hasta que esa decisión sea confirmada o descartada.

Desde que se conoció su internación, militantes permanecen en la puerta del sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Con banderas y mensajes de apoyo, expresaron su acompañamiento a la exvicepresidenta durante su recuperación. Gesto que recibió el agradecimiento de su hijo, Máximo Kirchner.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Máximo Kirchner (@maximockirchner) El comunicado oficial del sanatorio Tras la cirugía, el Sanatorio Otamendi informó que Cristina Fernández de Kirchner ingresó “presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo” y que “el diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”. Además, el comunicado precisó: “La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte fue firmado por la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi. No es la primera vez que la exmandataria es atendida en este sanatorio: en 2021 fue sometida allí a una histerectomía. cristina kirchner condena 1500 Cristina Kirchner atravesó otras intervenciones médicas y actualmente cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. Antecedentes médicos y situación judicial A lo largo de los años, Cristina Kirchner atravesó distintas intervenciones médicas. En 2013 fue operada en la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica, y en 2012 se le extirpó un tumor de tiroides en el Hospital Austral de Pilar, entre otras internaciones de menor gravedad. Actualmente, la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión en el marco de la causa “Vialidad”. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del uso obligatorio de tobillera electrónica, medida ratificada recientemente por la Corte Suprema.