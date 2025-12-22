Javier Milei le deseó una pronta recuperación a Cristina Fernández de Kirchner + Seguir en









La exmandataria fue sometida a una operación por un cuadro de apendicitis. El jefe de Estado dejó las diferencias políticas de lado.

Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner durante el traspaso de mando. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei sorprendió el domingo al enviar un mensaje público de deseo de pronta recuperación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis que requirió intervención quirúrgica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La declaración, formulada durante una entrevista televisiva en LN+, se desmarcó del tono habitual que caracteriza el intercambio entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo. “Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, afirmó el presidente, en una frase que buscó separar —al menos discursivamente— las diferencias ideológicas de la esfera personal.

Milei ha sido consistentemente crítico de Kirchner y del kirchnerismo a lo largo de su carrera política, y sus declaraciones suelen estar impregnadas de confrontación más que de puentes. En ese sentido, el mensaje puede leerse como una jugada de precaución pública frente a una figura de alta exposición nacional y no como un intento genuino de recomponer lazos.

Cristina y Milei otro round.jpg Javier Milei le deseó una pronta recuperación a Cristina Fernández de Kirchner. La internación de Kirchner ocurrió en plena temporada de altas temperaturas políticas y con la atención pública puesta en diversas agendas de gestión, incluyendo el debate en torno al Presupuesto 2026 y las tensiones en el Congreso.

Por su parte, desde el entorno de Kirchner, fuentes cercanas indicaron que la cirugía transcurrió sin complicaciones y que la expresidenta continúa en observación en el centro de salud, con partes médicos que apuntan a una evolución favorable. Militantes kirchneristas realizaron vigilias y mostraron su acompañamiento alrededor del Otamendi, reforzando la emotividad del momento en sectores de la sociedad vinculados al peronismo.

Cristina Fernández de Kirchner evoluciona sin complicaciones tras la cirugía de apendicitis y continúa su recuperación en el Sanatorio Otamendi Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde se recupera de una intervención quirúrgica por apendicitis con peritonitis. Según fuentes de su entorno, su estado de salud es bueno y no presenta complicaciones, mientras crecen las versiones sobre un posible alta médica en las próximas horas. La expresidenta fue operada durante la tarde del sábado, luego de ingresar al centro de salud con un cuadro de dolores abdominales. Desde su entorno transmitieron tranquilidad respecto de su evolución. Hasta las 19:30 del domingo, ni el Sanatorio Otamendi ni el equipo de comunicación de Cristina Kirchner difundieron un nuevo parte médico. De acuerdo a versiones no oficiales, la exmandataria podría recibir el alta este lunes y regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. También se especula con que no habrá nuevo comunicado hasta que esa decisión sea confirmada o descartada. Desde que se conoció su internación, militantes permanecen en la puerta del sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Con banderas y mensajes de apoyo, expresaron su acompañamiento a la exvicepresidenta durante su recuperación. Gesto que recibió el agradecimiento de su hijo, Máximo Kirchner.