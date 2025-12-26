Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en las sierras de Córdoba, donde la demanda creció un 25% interanual

Precios de alojamiento y alquileres temporarios para enero y febrero muestran rangos amplios en las zonas de esta provincia. Apuran cierra de contratos.

Villa Carlos Paz, siempre demandada por quienes estar cerca del agua, sierras y espectáculos, la ciudad también ofrece una variedad de actividades que incluye teatro y cine

La temporada de verano 2026 ya comenzó a tomar forma en las sierras de Córdoba , con operadores turísticos, inmobiliarias y propietarios que aceleran el cierre de contratos para enero y febrero. La combinación de una demanda en alza, mayor previsibilidad en los costos y consultas anticipadas empuja la definición de precios en los principales destinos turísticos de la provincia, desde Villa Carlos Paz y Cosquín hasta Mina Clavero , Villa General Belgrano y La Falda .

Según relevamientos del sector turístico provincial, la demanda de alojamiento creció un 25% interanual, con un perfil de visitante que compara más opciones, acorta estadías y prioriza claridad en las tarifas. Hoteles, cabañas y alquileres temporarios presentan rangos amplios de precios, con diferencias marcadas según ubicación, servicios incluidos y duración de la estadía, lo que obliga a los turistas a planificar con mayor anticipación para acceder a mejores valores.

Desde el mercado inmobiliario, el impacto también se refleja en el segmento turístico. El presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba , Lucas Péndola , explicó que la presión sobre la oferta en las localidades serranas incide de forma directa en los precios de los alquileres temporarios. “La demanda sostenida en zonas turísticas y la escasez de propiedades bien ubicadas empujan valores que luego se trasladan a la temporada de verano”, señaló.

Villa Carlos Paz vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos de las sierras de Córdoba para el verano 2026. Con consultas anticipadas y una oferta diversa, los precios de alojamiento y el gasto diario marcan el pulso de la temporada alta, especialmente durante enero.

Según la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, los hoteles de tres estrellas manejan tarifas que, para una estadía de cinco noches en enero, oscilan entre $723.000 y $815.000 para dos personas, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos. El presidente de la entidad, José Barrera , explicó que estos valores contemplan desayuno y, en algunos casos, acceso a piletas o espacios recreativos, lo que permite al visitante proyectar mejor su presupuesto.

En paralelo, el mercado de alquiler temporario muestra una fuerte dispersión. Casas y departamentos para cuatro personas se ofrecen desde $60.000 por noche en zonas periféricas, mientras que las propiedades más buscadas, con pileta o cercanas al lago San Roque, superan los $120.000 diarios en enero. Para febrero, algunos propietarios aplican ajustes a la baja del orden del 10% al 15%.

San Roque Competencias y deportes acuáticos forman parte del ecosistema sobre el Lago San Roque en Villa Carlos Paz

El gasto diario promedio también forma parte del cálculo. Relevamientos de medios del interior provincial estiman que el consumo por persona ronda los $92.000 diarios, cifra que incluye alojamiento, comidas, transporte interno y actividades recreativas.

Cosquín: turismo cultural y estadías más cortas

Cosquín presenta un perfil turístico distinto, asociado al río, la naturaleza y la cultura. La ciudad concentra su mayor demanda en enero, impulsada por el Festival Nacional de Folklore, aunque mantiene movimiento durante todo el verano.

Balneario-Uranga- Cosquin Cosquín no solo atrae por el Festival de Folklore, también la naturaleza y valores actractivos captan la demanda

Los precios de alojamiento para la temporada alta parten desde $20.000 por noche en opciones básicas contratadas de manera directa, mientras que la mayoría de las cabañas y casas familiares se ubican en torno a los $67.800 por noche. Hoteles y hosterías muestran tarifas que van de $39.000 a $57.000 por noche para dos personas, según categoría y ubicación.

Casas con pileta (capacidad 6-8 personas): Los valores suben a un rango de entre $90.000 y $170.000 por día.

Cabañas: El precio promedio es de $67.800 , aunque hay opciones desde los $35.000 en sectores más alejados.

Departamentos céntricos: Un monoambiente o departamento para 4 personas en el centro puede costar entre $25.000 (por persona) y $150.000 (total unidad) por día.

Opciones económicas: Se pueden encontrar habitaciones o casas sencillas desde $20.000 a $30.000 por noche.

La empresaria turística María Laura Rodríguez, propietaria de un complejo de cabañas en la zona del río Cosquín, explicó que la demanda se concentra en estadías de tres a cinco noches. “El visitante prioriza tranquilidad, contacto con la naturaleza y precios contenidos”, señaló. El gasto diario estimado en la ciudad se ubica entre $70.000 y $85.000 por persona.

Otras sierras: alternativas con distintos presupuestos

Además de los destinos más conocidos, otras localidades serranas captan el interés de quienes buscan opciones complementarias o presupuestos más equilibrados. Mina Clavero, Villa General Belgrano y La Falda figuran entre las más consultadas para enero y febrero.

En Mina Clavero, las cabañas familiares parten desde $125.000 por noche durante enero, con variaciones según cercanía al río y servicios incluidos. En Villa General Belgrano, los hoteles tres estrellas manejan tarifas de entre $90.000 y $100.000 por noche para dos personas, con propuestas de mayor categoría que superan esos valores.

La Falda2 El reloj Cucú de La Falda, uno de los íconos turísticos del Valle de Punilla, recibe a miles de visitantes cada verano y forma parte del circuito clásico de paseos en las sierras de Córdoba

La Falda aparece como una alternativa más accesible, con habitaciones dobles desde $60.000 por noche en hoteles tradicionales, lo que la posiciona como un destino elegido para estadías más largas.

Desde una agencia de viajes del Valle de Punilla, Martina Zelaya explicó que muchos turistas optan por combinar destinos. “Algunos días en Carlos Paz y luego localidades más tranquilas permiten equilibrar costos sin resignar experiencia”, indicó.

En Villa Giardino, otro de los destinos más tranquilos del Valle de Punilla, los alquileres temporarios para el verano también muestran subas respecto de la temporada anterior. Las casas y cabañas se ofrecen desde $65.000 por noche en opciones básicas para dos personas, mientras que las propiedades familiares con mayor capacidad y servicios como jardín, asador o pileta se ubican entre $80.000 y $120.000 diarios. En el segmento premium, algunas casas alcanzan valores cercanos a $200.000 por noche durante enero, con una leve moderación de precios prevista para febrero según la duración de la estadía.

Transporte y gastos complementarios

El traslado hacia las sierras también incide en el presupuesto final. Los pasajes en ómnibus desde Buenos Aires hacia Córdoba rondan los $90.000 ida y vuelta en temporada alta. En el caso de los vuelos, los valores varían entre $135.000 y $181.000 según la fecha, con una leve baja en febrero.

Quienes viajan en auto deben sumar combustible, peajes y mantenimiento, con un gasto estimado que puede superar los $120.000 para una familia que parte desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Mercado inmobiliario y alquiler temporario: impacto en los precios

El comportamiento del mercado inmobiliario también influye sobre el turismo. Varias localidades serranas registran valores de alquiler entre los más altos de la provincia, una situación que se traslada al segmento de alquiler temporario durante la temporada de verano.

Villa Giardino1 Vivienda con piscina propia en Villa Giardino

Desde el sector inmobiliario, Lucas Péndola, explicó que la presión sobre los precios responde a la alta demanda y a la escasez relativa de oferta bien ubicada. “Las sierras concentran interés turístico y residencial, y eso se refleja en los valores de alquiler, tanto permanentes como temporarios”, señaló.

Los valores de los alquileres temporarios en las sierras registraron subas interanuales de entre 35% y 45%, con picos más altos en las localidades de mayor demanda turística. Precisó: “El ajuste responde al aumento de costos, a la presión de la demanda y a una oferta que no crece al mismo ritmo, sobre todo en enero”.

Expectativas para la temporada

Con tarifas ya definidas y una agenda de eventos que atraviesa todo el verano, el sector turístico cordobés proyecta una temporada con buena ocupación en enero y mayor flexibilidad en febrero. La diversidad de destinos, precios y propuestas mantiene a las sierras de Córdoba como una de las opciones más elegidas del verano argentino.

En ese contexto, Barrera concluyó que “el desafío del verano 2026 pasa por sostener la demanda con precios claros y servicios de calidad, en un escenario donde el turista compara más y decide con mayor anticipación”.