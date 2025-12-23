Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y seguirá internada + Seguir en









La exmandataria está internada desde el fin de semana en el Sanatorio Otamendi por una operación de apendicitis. El documento detalló que se encuentra "dentro de parámetros esperables".

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está internada desde el fin de semana por un apendicitis. En el último parte médico, se indicó que continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y seguirá internada.

Al igual que el parte de ayer, el de este martes indicó que Cristina seguirá internada "hasta completar el tratamiento pertinente". La exmandataria ingresó este sábado al Sanatorio Otamendi y tanto "ella y su familia están tranquilas", habían asegurado desde su entorno.

Nuevo parte médico de Cristina: continúa con antibiótico endovenoso y seguirá internada El parte médico de hoy señaló que "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". En esa línea, ella sigue con "tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal: con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril". Así, el texto finalizó con que "continúa internada hasta completar el tratamiento pertinente".

Parte 23 dic 2025 cristina Cristina Fernández de Kirchner fue operada en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72 años) fue internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde continúa en arresto domiciliario.

"Ella y su familia están tranquilas", aseguraron desde su entorno a este medio, luego de que haya atravesado una exitosa operación de apendicitis. Según pudo conocer Ámbito, el cuadro fue detectado a tiempo y que por eso la expresidenta no llegó a sufrir un cuadro de peritonitis.

En un comunicado del Sanatorio Otamendi, bajo la firma de su directora Marisa Lanfranconi, se comunicó que la expresidenta "fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias". Se prevé que pase la noche en internación y que obtenga el alta el domingo.