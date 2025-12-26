Se llevó a cabo un ataque terrorista en el norte de Israel donde un palestino de Cisjordania, identificado como Ahmed Abu a-Rab, asesinó a Mordechai Shimshon, de 68 años y luego, a una joven llamada Aviv Maor, de 19.
Israel: un ataque palestino con auto y cuchillo dejó dos muertos
El terrorista fue identificado como Ahmed Abu a-Rab. Las victimas se llamaban Aviv Maor, de 19 años, y Mordechai Shimshon, de 68.
El hecho ocurrió este viernes en la ciudad Beit Shean, ubicada cerca de la frontera norte de Cisjordania. Primero, atropelló al hombre oriundo de la ciudad, y kilómetros más adelante, cerca de la parada de autobús en la carretera 71, apuñaló a Maor, residente de Kibutz Ein Harod.
Los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom (MDA) brindaron atención médica y quisieron realizar una reanimación a Shimshon pero no tuvieron éxito. La víctima fue declarada muerta en el mismo lugar.
La investigación preliminar del Ejército de Defensa de Israel (IDF) descubrió que el responsable del atentado había ingresado al país de manera ilegal días antes. The Times of Israel informó que un civil armado logró neutralizar al agresor, quien fue trasladado a un hospital con heridas de consideración moderada.
Qué dijeron las autoridades debido al ataque terroristas
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó tomar medidas con "firmeza e inmediatez" contra la aldea de Qabatiya, de donde era originario el atacante. En consecuencia, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) reforzaron su presencia militar en la frontera con Cisjordania y anunciaron operaciones futuras en la zona.
Al igual forma, el jefe de policía Danny Levy describió como un “incidente muy grave”. El funcionario compartió su agradecimiento al oficial de seguridad que logró neutralizar al agresor en el lugar de los hechos. Además, agregó que se está avanzando en la investigación junto al Shin Bet y otras autoridades de seguridad.
