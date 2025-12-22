Cristina Kirchner continúa su evolución sin complicaciones, pero seguirá internada

Según el parte médico, la exvicepresidenta continua su recuperación “sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”. Seguirá internada en el sanatorio Otamendi.

La expresidenta Cristina de Kirchner evoluciona “sin complicaciones” tras su cirugía de apendicitis, pero seguirá internada en el sanatorio Otamendi hasta completar el tratamiento que llevan adelante, informó el último parte médico.

Con firma de Marisa Lanfrandoni , directora médica, del lugar, el segundo parte médico asegura que "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".

En esa línea completa que "la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaie peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento". Por último y ante especulaciones sobre un posible alta para este lunes, se aclara que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".

La salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue noticia este sábado. Tras presentar un cuadro de dolor abdominal intenso compatible con apendicitis . fue operada de emergencia en el sanatorio Otamendi.

El procedimiento se produjo luego de que un equipo médico acudiera al domicilio de la exmandataria (donde cumple detención domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad) y, tras evaluarla, determinó la necesidad de trasladarla a un centro de salud para estudios más exhaustivos. La salida requirió una autorización judicial para derivarla fuera del hogar.

Ya en el Otamendi, los especialistas confirmaron el diagnóstico de síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada y decidieron intervenirla mediante cirugía laparoscópica, un procedimiento menos invasivo y de recuperación más rápida.

La salud de Cristina Kirchner

El primer parte médico difundido por la institución médica, indicaba que Cristina ingresó con un “síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada”, por lo que el equipo médico decidió avanzar con una cirugía laparoscópica. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde y fue confirmado como exitoso.

“El acto quirúrgico se desarrolló sin complicaciones”, señala el parte médico, que agrega que la paciente “se encuentra hemodinámicamente estable y cursa el postoperatorio inmediato con buena evolución”.

El documento, firmado por la dirección médica del sanatorio, indica además que la exmandataria permanece internada bajo observación, cumpliendo con el protocolo habitual para este tipo de intervenciones. “La paciente continuará en seguimiento clínico y control evolutivo”, precisaron los profesionales.