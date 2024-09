Con afán refundador, Javier Milei volvió a apuntar contra la casta y traslada la motosierra a las provincias

El Presidente eligió el prime time televisivo, aunque en rigor lo destrozó. Los canales de aire pasaron de 14 puntos de rating a las 20.59 a menos de 4 diez minutos después. En vez de convocar más televidentes, los espantó a las plataformas on demand. No bastó para mantener lejos el control remoto el intento refundador de su discurso: postuló que este Presupuesto llegó para “cambiar la historia” y "radicalmente distinto" a lo que se presentó en un siglo.

El recinto de la Cámara de Diputados al 50% fue una pintura de la realidad política. No solo por las ausencias del peronismo, radicales díscolos y legisladores federales, sino también porque el camino del Presupuesto de Milei será espinoso para conseguir la aprobación. No en vano están convocados para este lunes los opositores dialoguistas, con el objetivo de reunir los votos. Viene La Libertad Avanza de blindar un tercio para sostener el veto a la reforma jubilatoria. Ahora necesitará conseguir la mayoría en ambas cámaras si quiere que se apruebe el Presupuesto.

Comenzó el Presidente reconociendo que su presencia no era necesaria, ya que la presentación de la pauta de gastos suele quedar en manos del ministro de Economía. También solía ser una ocasión en la que los miembros de la comisión de Presupuesto realizaban preguntas sobre el proyecto. En este caso, fue un monólogo con algunos puntos que ya forman parte del rap de Milei. Llamó “ratas miserables” a los opositores, cuestionó a toda la clase política por su afición al gasto y volvió a polarizar con el kirchnerismo. Expresó que los políticos con el gasto “estafa al pueblo argentino”. En su discurso, el Presidente le achacó todos los males a la casta: "La compulsión inagotable de los políticos por el gasto público, que no conoce restricción presupuestaria alguna. Porque solo gastando plata que no es suya que pueden hacer negocios para ellos, sus clientes y sus amigos".