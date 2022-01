Con “Chapa” Retegui en Deportes, Larreta acelera acuerdo UCR

Dirigió “Las Leonas” hasta octubre de 2021, fue, de 1989 al 2006, jugador de la Selección Argentina de hockey masculino sobre césped con la que participó de tres ediciones de los Juegos Olímpicos (1996, 2000 y 2004) y también, Retegui fue concejal K por San Fernando y mantiene relación con Aníbal Fernández.

“Acá no hay grieta”, dijo el nuevo funcionario porteño y que “el deporte está por encima de las personas, eso es lo importante: llegar a todos lados para que la gente se vuelque a la vida saludable”.

También aseguró que “tengo amigos en los dos lados y eso no quiere decir que uno con respeto, con transparencia, con sinceridad no pueda colaborar o ayudar. Siempre dije que en lo que pueda colaborar en el deporte para mi país voy a estar disponible. En el gobierno Nacional tengo muchos amigos y también en el gobierno de la Ciudad. Fui concejal y en estos últimos dos años no me tocó ser parte del Gobierno, y no quiere decir que haya dejado de tener el vínculo con mis amigos”.

“Estoy seguro que nos va a ayudar a dar un impulso ahora en esta nueva etapa, donde esperamos ir recuperando la vida normal, con todos los cuidados del caso”, dijo Larreta sobre el flamante secretario. “Cada chico o chica que está detrás de una pelota o hace un deporte, es un chico o chica que no está en la calle” explicó el jefe porteño y que “el deporte es una de las principales herramientas de inclusión social”.

“Siempre es una prioridad para nosotros, pero también creemos que siempre se puede mejorar, así que la inclusión del Chapa nos va a dar una energía adicional”, finalizó Larreta.