Un informe revela las diferencias entre libertarios y peronistas en el Congreso + Agregar ámbito en









Más de la mitad de los legisladores de La Libertad Avanza llegó sin experiencia previa en cargos públicos, mientras que más del 60% de los integrantes de los bloques peronistas ya había ocupado un cargo legislativo.

Un informe reveló las diferencias entre los diferenets bloques en el Congreso.

El nuevo Congreso que surgió de las elecciones de 2025 presenta perfiles marcadamente diferentes entre sus principales fuerzas políticas. Así surge de la edición 2026-2027 de Directorio Legislativo, una publicación que reúne información actualizada sobre los 329 integrantes del Poder Legislativo y permite observar sus trayectorias, antecedentes políticos, perfiles demográficos y experiencia parlamentaria.

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Uno de los principales contrastes aparece entre La Libertad Avanza y los bloques peronistas. Mientras más de la mitad de los legisladores libertarios llegó al Congreso sin experiencia previa en cargos públicos, en el peronismo la situación es inversa. Una amplia mayoría de sus representantes en la Cámara de Diputados y la totalidad de sus integrantes en el Senado cuentan con antecedentes en la función pública.

La diferencia se profundiza cuando se analiza específicamente la experiencia legislativa. Más del 60% de los integrantes de los bloques peronistas ya había ocupado anteriormente un cargo legislativo, ya fuera como diputado o senador nacional, legislador provincial o concejal. En La Libertad Avanza, en cambio, esa proporción se reduce a un tercio o menos. El dato refleja una composición más renovada del oficialismo frente a una oposición peronista con mayor recorrido institucional.

Un informe da a conocer las particularidades de cada bloque. Un informe muestra el contraste entre la renovación libertaria y la experiencia del peronismo La composición del Congreso también muestra diferencias en materia de representación femenina. Las mujeres ocupan el 41% de las bancas de la Cámara de Diputados y el 46% del Senado. Si se observa la distribución por bloques, Unión por la Patria cuenta con un 44% de mujeres en Diputados, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 42%. En el Senado, el bloque Justicialista tiene un 43% de representación femenina, frente al 38% de la bancada libertaria.

Las mayores diferencias aparecen entre los bloques más pequeños. En Diputados, la UCR cuenta con un 17% de mujeres e Innovación Federal con un 22%, mientras que en el Senado Convicción Federal y el PRO son los únicos espacios con mayoría femenina, con un 67% en ambos casos.

La edad es otro de los factores que distingue a las principales fuerzas. La Libertad Avanza es el espacio más joven en ambas cámaras, con una edad promedio de 48 años entre sus diputados y de 50 entre sus senadores. Los bloques peronistas presentan una media más elevada, de 54 años en Diputados y 56 en el Senado. Entre las restantes fuerzas, la UCR tiene el promedio de edad más alto de la Cámara de Diputados, con 60 años, mientras que el PRO presenta el promedio más bajo entre los bloques del Senado, con 42 años. Los datos trazan así una fotografía de un Congreso atravesado por una renovación generacional y política, aunque con diferencias significativas según el espacio. La Libertad Avanza llegó a ambas cámaras con una representación más joven y con una proporción importante de legisladores que debutan en la función pública, mientras que el peronismo conserva una estructura con mayor experiencia previa en cargos políticos y legislativos. La edición 2026-2027 de Directorio Legislativo reúne información biográfica, antecedentes políticos y profesionales, actividad parlamentaria y datos institucionales de los integrantes del Congreso. La publicación se realiza luego de cada renovación legislativa y busca ofrecer una herramienta para conocer quiénes integran el Poder Legislativo y cuáles son sus trayectorias.

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