Con la nueva composición, arrancan las sesiones extraordinarias: ¿cuáles son las prioridades de Javier Milei?

Es oficial. El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. El temario es ambicioso pero los libertarios se ilusionan con avanzar con la agenda reformista apalancados por el triunfo electoral, las incorporaciones a las filas oficialistas de último momento y una oposición que se mantiene en shock y totalmente desmembrada. La Reforma Laboral , la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026 , las prioridades.

El temario del decreto que se publicó este martes en el Boletín Oficial es extenso. Sobre todo si se tiene en cuenta que la convocatoria es –al menos por ahora- hasta finales de diciembre. Incluye, además del Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal; las reformas al Código Penal, Laboral y de la Ley de Glaciares, junto con la iniciativa de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria . Como fuere, en la Casa Rosada tienen en claro cuáles son las prioridades. Entre ellas se ubica la “ley de leyes”.

Luego de conversaciones mano a mano con una veintena de gobernadores, con Diego Santilli, ministro del Interior, como principal interlocutor, los libertarios pondrían un pie en el acelerador para que el tema avance en Diputados, junto con la ley de inocencia fiscal . También conocida como la ley que busca fomentar el uso de los “dólares del colchón”. Es decir, sin declarar. El objetivo es que ambos textos sean sancionados antes de que el calendario marque enero.

Para eso, se deberán conformar dos comisiones clave . Por un lado, la de Presupuesto y Hacienda y, por otro, la de Legislación Penal. En Diputados, que es por donde inicia el debate de la "ley de leyes", se da por descontado que la primera quedará a cargo de “Bertie” Benegas Lynch y la segunda, de la bullrichista Patricia Rodríguez Machado.

Así y todo, resta que se conformen ambos cuerpos de trabajo. El asunto promete tensiones, luego de que en la sesión preparatoria, en la que el oficialismo y aliados delegaron en Martín Menem la facultad del armado de las mismas . Como fuere, fuentes parlamentarias no descartan que la Cámara de Diputados se ponga en marcha esta semana. “Incluso el miércoles”, arrojaron a este medio. Es decir, el mismo día en que se pone en marcha el decreto de extraordinarias y en el que debutan, formalmente, los legisladores electos en octubre.

¿Por qué tanto apuro? Si el Gobierno quiere enviarle un mensaje al FMI y a los mercados de no que no reconducirá, por tercer año consecutivo, el Presupuesto de la era Alberto Fernández, deberá sancionarlo antes del 31 de diciembre. El dato es que, hasta ahora, la ley de leyes no volvió a ser presentada por el Ejecutivo. ¿Será la misma iniciativa que semanas atrás se dictaminó en Diputados o incluirá algunos de los reclamos de los gobernadores?

En el Senado, en cambio, la prioridad será la Reforma Laboral. Allí, Patricia Bullrich está apurada por poner en marcha la Cámara alta. En cambio, el resto de los senadores recién arribarán a la CABA este miércoles para empezar a definir la conformación de las comisiones. El asunto es que, al igual que en Diputados, el proyecto, formalmente, no ingresó. Es decir, no saben a qué comisiones se girará para su tratamiento. Y este promete resistencia no solo dentro sino también fuera del Congreso.

Por lo pronto, este martes a las 19, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reúne con diputados y senadores de LLA para darles una “clase” en torno a la reforma laboral para que de esta manera, puedan defender la primera de las medidas reformistas de Milei.

Extraordinarias: segundo round

Más allá de las intenciones libertarias de apurar las leyes gracias al envión triunfalista, lo cierto es que el tiempo es finito. Es por eso que se da por descontado que habrá un nuevo llamado a extraordinarias. Los rumores son que el segundo tramo comenzaría los últimos días de enero o los primeros de febrero.

Como fuere, en las filas libertarias también hay apuro en avanzar con la reforma al Código Penal que Bullrich presentó en el marco de su campaña a senadora. Según pudo saber este medio, con Rodríguez Machado como principal impulsora, La Libertad Avanza no descarta conformar una comisión bicameral que redacte un despacho de comisión y que este luego sea tratado en ambas Cámaras, previo paso por las comisiones correspondientes de cada cuerpo. Vale aclarar que las bicamerales no pueden dictaminar.

El objetivo del bullrichismo no es otro que acelerar los tiempos: evitar que la Cámara revisora le introduzca cambios a la media sanción y que el texto deba volver a la Cámara de origen para su sanción definitiva. En otras palabras, Rodríguez Machado apunta a que haya un texto elaborado, en tándem, por ambas cámaras previo al tratamiento formal.

La Ley de Glaciares, la llave

La llave que podría destrabar esta ambiciosa agenda libertaria podría ser la reforma a la Ley de Glaciares. Se trata de un reclamo histórico por parte de los gobernadores de las provincias mineras. Entre ellas, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. En concreto, la reforma que promete Milei es que sean las provincias y no Nación la que defina la zona periglaciar. Este enroque facilitaría la puesta en marcha de inversiones provenientes del sector minero.

Como fuere, más allá de la velocidad que Milei, Bullrich y Menem le quieren imprimir a los debates, restan algunas formalidades que atender: la conformación de las comisiones, la elaboración de los despachos y la aprobación en el recinto de todos estos proyectos.

Pero sobre todo, más allá del triunfo electoral de los libertarios en octubre, la Casa Rosada deberá consensuar con al menos un sector de la oposición para que sus proyectos lleguen a buen puerto. Siguen siendo un gobierno de minoría en el Congreso y, de lo contrario, la promesa reformista de Milei podría quedar en eso: en una promesa.

La ventaja es que los gobernadores (incluso muchos del PJ) están dispuestos a facilitarle las leyes (o, al menos allanarle el camino a Milei) a cambio de fondos, obras y la autorización para la toma de deuda. Con el Presupuesto como puntapié inicial y la Ley de Glaciares como broche de oro, La Libertad Avanza podría hacerse de los votos para que su agenda reformista prospere.

Y, si a eso se le suma que los jefes provinciales interpretan que sus propios votantes convalidaron el gobierno de Milei en las elecciones de octubre, los libertarios tienen motivos para ilusionarse con un verano productivo.