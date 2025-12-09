Reunión clave en Casa Rosada: el Gobierno afina su estrategia parlamentaria de cara al inicio de extraordinarias + Seguir en









Funcionarios se reúnen en Balcarce 50 para delinear cómo avanzar con los votos necesarios para aprobar el paquete de reformas que impulsa el oficialismo.

Mariano Fuchila

La Casa Rosada amaneció este martes con movimiento sostenido y, mientras la agenda oficial sigue en modo tensión, Manuel Adorni encabeza una reunión clave que busca ajustar los últimos detalles del paquete de reformas que el oficialismo se prepara para enviar al Congreso en las próximas horas. La urgencia del encuentro responde a la intención de alinear criterios políticos y legislativos antes de que el Gobierno haga pública la batería de iniciativas que el presidente Javier Milei quiere empujar en las sesiones extraordinarias.

Según fuentes del Ejecutivo, la charla gira alrededor de la coordinación interna del bloque y del cronograma parlamentario que acompañará las reformas. Participan del encuentro, además del jefe de Gabinete, el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich. La presencia de la mesa chica del Gobierno, marca el intento del oficialismo por exhibir cohesión hacia adentro mientras afina la estrategia para acelerar los debates antes del cierre del año.

La reunión funciona también como un termómetro de la sintonía interna después de días de intenso trabajo alrededor del Consejo de Mayo y del armado final del paquete legislativo. El clima, cuentan en Balcarce 50, mezcla apuro, expectativas y la necesidad de blindar políticamente los proyectos en un Congreso donde cada voto cuenta.

Mientras el diálogo continúa, el Gobierno confía en que esta coordinación de última hora permita llegar al anuncio con un frente interno ordenado y con las líneas de negociación ya trazadas. El resultado del encuentro definirá el tono con el que el oficialismo desembarque en el Congreso y la velocidad con la que intentará imponer su agenda de reformas

