Confirman el sobreseimiento de Santiago Caputo en la denuncia de Facundo Manes

Los jueces de la Cámara Federal consideraron que no existió delito en la causa que el diputado le inició al asesor presidencial. Se habían cruzado durante en el Congreso, en ocasión de un discurso de Milei.

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo por inexistencia de delito en la causa que le inició el diputado Facundo Manes por amenazas luego del altercado que protagonizaron al término del discurso con el que Javier Milei inauguró el año legislativo de 2025.

Los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah por mayoría y Roberto Boico en disidencia, confirmaron el sobreseimiento de Santiago Caputo en una causa que primero había sido archivada y luego fue reabierta.

El juez de la Cámara Boico, en minoría, sostuvo que en la causa hay medidas que están pendiente y que el sobreseimiento sería prematuro.

Finalmente, por mayoría se concluyó que la causa está finalizada y que debe confirmarse el sobreseimiento de Caputo.

El camarista Irurzun sostuvo que “las manifestaciones que se cuestionan no pueden considerarse (siquiera a título hipotético) como la afirmación deliberada de querer causarle a otra persona algún mal futuro, como lo exige el tipo penal en juego y aquello que se señala como pendiente no aparece con entidad suficiente para alterar el razonamiento que llevó al fallo del juez, que permite descartar la hipótesis de un delito, más allá de lo que pueda plantearse, debatirse o resolverse en otros ámbitos”.

Cruce Manes Caputo

Por su parte, el juez Farah sostuvo “no pongo en duda los sentimientos que dijo haber experimentado Facundo Manés a raíz de las manifestaciones que describió. Él, a lo largo del trámite, hizo alusión a las razones que lo condujeron a considerarse amedrentado”

“Pero lo cierto es que aquello, sin más, no tiene entidad para definir la cuestión del modo que propone. Sucede que, en términos legales, la forma en que el receptor de un determinado mensaje o acto lo percibe e internaliza no supone, por sí, el encuadre típico en el delito de amenaza, porque ello no depende exclusivamente del efecto que generen en quien se presenta como víctima”.

Cruce Caputo Manes recinto

Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas agravadas en razón de que el día 1° de marzo del año pasado, luego del discurso presidencial que inauguró las sesiones legislativas, el asesor presidencial se acercó cara a cara de forma “muy intimidante”, lo coloco una mano derecha sobre su rostro y le dijo ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio", y "ya me vas a conocer a mí”.