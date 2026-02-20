Vuelos de José Luis Espert en aviones de "Fred" Machado: la fiscalía puso el foco en lavado narco y el juez ordenó pericias clave

La fiscal Mángano reencauza y endureció la imputación y pidió profundizar la investigación con el eje en maniobras de lavado provenientes del narcotráfico, en tanto el juez Martínez de Giorgi ordenó pericias sobre computadoras y teléfonos, requirió recuperar archivos eliminados y reiteró pedidos de informes a bancos. “Med Aviación” en la mira.

La fiscalía federal pidió profundizar la investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico en la causa conocida como los “vuelos de Espert” , y el juez del caso ordenó una batería de nuevas medidas de prueba, entre ellas informes bancarios y pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados.

La fiscal federal María Alejandra Mángano sostuvo que, a partir de la prueba reunida y de la acumulación de otros expedientes conexos, corresponde “adecuar la base fáctica” de la causa y centrarla en “las posibles maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico” .

Se trata de la causa en la que Espert está imputado por presunto lavado de dinero por haber utilizado en 2019, cuando fue candidato presidencial por “Unite”, aviones del empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado en 36 vuelos.

“A esta altura de la investigación, no solo se encuentran acreditados los diversos vuelos realizados por los nombrados, mediante el servicio prestado por la empresa Med Aviación S.A., sino que también fue posible determinar que la relación comercial entre Federico “Fred” Machado y la empresa Med Aviación S.A, data al menos desde el año 2012 hasta el 2019 ”, remarcó la fiscal.

Así, pidió investigar la responsabilidad que podría caberle a los directivos de la empresa Med Aviación en estos hechos, particularmente en la figura de quien fue uno de sus directivos, Horacio Marcelo Rodríguez y quien en 2019 le habría vendido el avión a Machado.

A partir de una serie de medidas, la fiscal apunta a que se corrobore “si se utilizó a la firma Med Aviación S.A., mediante la venta y posterior recompra de aeronaves por parte de Federico Andrés “Fred” Machado y Horacio Marcelo Rodríguez, para inyectar en el sistema financiero dinero proveniente del narcotráfico, y eventualmente detectar maniobras para disimular el vínculo directo de Fred Machado con la empresa Med Aviación y, finalmente, con el financiamiento de la campaña del partido político “Unite por la Libertad y la Dignidad”, advirtió la fiscal Mángano.

La investigación se inició en abril de 2021 por una denuncia que apuntó contra el dirigente libertario José Luis Espert y otros integrantes de la agrupación “Unite por la Libertad y la Dignidad”, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, lavado de activos y asociación ilícita.

Según la presentación fiscal, la hipótesis a profundizar es que Federico “Fred” Machado —detenido en 2021 en una causa por narcotráfico— habría financiado la campaña presidencial de 2019 mediante la utilización de empresas vinculadas al transporte aéreo no regular, en particular la firma Med Aviación S.A.

La fiscal consignó que “no solo se encuentran acreditados los diversos vuelos realizados” por integrantes de la agrupación mediante servicios de esa empresa, sino que también fue posible determinar que la relación comercial entre Machado y Med Aviación S.A. “data al menos desde el año 2012 hasta el 2019”.

En ese marco, pidió investigar si la firma aérea fue utilizada, “mediante la venta y posterior recompra de aeronaves”, para “inyectar en el sistema financiero dinero proveniente del narcotráfico” y eventualmente “disimular el vínculo directo” entre Machado, la empresa y el financiamiento partidario.

También solicitó que, una vez reunida la información bancaria y financiera pendiente —incluyendo requerimientos al Banco Galicia, Banco Ciudad, la Unidad de Información Financiera y organismos recaudadores— se dé intervención a un organismo especializado para evaluar los aspectos societarios, económicos y financieros de la operatoria.

Medidas ordenadas por el juez: pericias clave

En una resolución firmada el 18 de febrero, el juzgado tuvo por presentado el dictamen fiscal y dispuso nuevas medidas de prueba.

El magistrado ordenó pericias informáticas sobre una computadora portátil marca Lenovo y un teléfono celular secuestrados en un allanamiento realizado en diciembre de 2025 en el domicilio de Horacio Rodríguez, uno de los directivos de Med Aviación S.A.

Recuperación de archivos eliminados y palabras clave

Las pericias deberán incluir back up completo, recuperación de archivos eliminados, correos electrónicos, historial de navegación y la identificación de documentación que contenga palabras clave como “Med Aviación”, “Machado”, “Espert”, “Campaña” y “Presidencial 2019”, “Mastropietro”, “Aguirrezabala”, “Quingdao”, “Lange”, “Hawker”, “Beechcraft”, “Cirrus”, “ CBZ” “CWS” “FWB, “ IUU “Standard Chart ”, “Wright", "Brothers”, “Aircraft”, “South”, “Aviation” “JF Aircorp”, ered”, “AVCOS LLC”, “LLC” , entre otras.

Entre ellas, citó a prestar declaración testimonial al representante legal de Broker del Puerto SRL para que informe sobre la contratación de una póliza vinculada a la aeronave matrícula LV-CBZ, utilizada en los vuelos investigados.

Además, requirió al Banco Nación datos detallados sobre una cuenta bancaria y reiteró pedidos de información al Banco Galicia y a la UIF, que no habían cumplido con requerimientos previos relacionados con las empresas que compraron Med Aviación.

El magistrado también ordenó a empresas de telefonía que aporten datos de titularidad, listados de llamadas, mensajes y tráfico de datos de distintas líneas bajo análisis, en un período que abarca desde 2019 hasta 2022.

Asimismo, el juzgado notificó a las partes de la realización de los estudios periciales y avanzó con intimaciones para la designación y aceptación de defensas técnicas.

El expresidente de Med Aviación, Rodriguez, que había declarado como testigo, ya designó defensor.

Otras investigaciones

En su dictamen, la fiscal recordó además que la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 tramita una investigación por presuntas irregularidades en el control patrimonial de la campaña 2019 de la agrupación “Unite por la Libertad y la Dignidad”, en el expediente CNE 6855/2022, donde ya hay responsables económicos financieros imputados.

No obstante, en el fuero penal federal la pesquisa quedó delimitada, según la fiscal, a las “posibles maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico” y a la eventual responsabilidad de directivos de Med Aviación S.A., en particular de uno de sus fundadores.

En otra causa, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó en diciembre pasado la prohibición de innovar sobre la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de José Luis Espert, en la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado