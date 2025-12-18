Consejo de la Magistratura: juró Gonzalo Roca en representación de Diputados + Seguir en









Se trata de Gonzalo Roca, quien asumió en representación de la Cámara de Diputados. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jura fue tomada por el presidente del máximo tribunal y del propio Consejo, Horacio Rosatti.

El diputado Gonzalo Roca asumió este jueves como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Cámara de Diputados, en un acto encabezado por las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jura fue tomada por el presidente del máximo tribunal y del propio Consejo, Horacio Rosatti, junto al vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con lo dispuesto en la Acordada N° 40/2025. De esta manera, Roca se incorporó formalmente al órgano constitucional y reemplazó a Roxana Reyes.

La ceremonia contó con la presencia de varios miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio, Álvaro González, Alejandra Provítola y César Grau. También participaron el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, y el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, además de autoridades del Congreso, funcionarios de la Corte Suprema e invitados del flamante consejero.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 2.04.09 PM (1) El diputado Gonzalo Roca asumió este jueves como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Consejo de la Magistratura: habilitaron la feria de enero y aceleran expedientes contra jueces La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura definió el pasado miércoles avanzar con una nueva etapa en cuatro investigaciones disciplinarias que alcanzan a magistrados de distintos fueros y jurisdicciones. La decisión apunta a agilizar los expedientes, con la incorporación de nuevas medidas probatorias y la convocatoria de testimonios clave.

En la misma reunión, el cuerpo también abordó actuaciones vinculadas al uso de redes sociales por parte de jueces. En ese marco, el magistrado federal de Mar del Plata, Alfredo López, fue citado y prestó declaración conforme al artículo 20 del reglamento interno, una instancia que, en términos procedimentales, equivale a una indagatoria en el ámbito penal.