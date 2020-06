Nueva "meseta" en AMBA redefine la cuarentena

CASA ROSADA NAC- PROV CIUDAD 1.jpg Presidencia

Sin embargo, existe un dato aportado por las autoridades porteñas que preocupa en relación a la circulación local del virus. Las autoridades sanitarias de la Capital Federal ya detectaron que los contagios ya no crecen sólo en los barrios de emergencia sino que existe ya una espiralización de casos en todas las comunas porteñas. Antes de la reunión en Casa de Gobierno, Kicillof admitió que se analiza retroceder un fase de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus porque "cuanto mayor es la cantidad de contagios, más deben ser las restricciones" pero aclaró que "es una decisión que todavía no está tomada". "Es una decisión que todavía no está tomada; es una opinión desde el punto de vista médico y epidemiológico", dijo el Gobernador en declaraciones radiales, al ser consultado sobre la posibilidad de retroceder una fase en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que vence el próximo domingo.

En la reunión que realizaron los jefes de gabinete de las tres jurisdicciones (Nación, Ciudad y Provincia) participaron también los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Seguridad, Sabina Frederic; de Transporte, Mario Meoni; del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, los ministros de salud Daniel Gollán (Bs As), Fernán Quirós (Ciudad), y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. También asistieron los ministros de Desarrollo Social de Ciudad y Provincia, María Migliore y Andrés Larroque; los de Transporte, Juan José Méndez y Alejo Supply; y el titular de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Allí, tanto Ciudad como Provincia de Buenos Aires destacaron:

El buen funcionamiento de la aplicación Cuidar, los permisos y el programa Detectar.-Se comprobó una baja del uso del transporte respecto a dos semanas atrás, pero bastante estable, en el último mes el promedio de circulación fue de un millón de usuarios por día en toda la zona metropolitana en todas las modalidades, tanto trenes, subtes como colectivos.

No ha aumentado el volumen de personas que se trasladó de Provincia a la Capital, en el último mes se generó una estabilidad del orden de 200 mil personas.

Una disminución de la cantidad de casos en los barrios vulnerables de ambas jurisdicciones

Se analizó la posibilidad de nuevas aperturas comerciales, u otras actividades, siempre que se cumple un estricto control sanitario y que no impliquen un mayor tráfico de gente -Se mantendrán los puntos de control de acceso interjurisdiccional

En la reunión del 21 de mayo pasado, antes de disponerse una nueva etapa de la cuarentena -hasta el domingo próximo inclusive-, se acordó la "necesidad de reforzar los operativos de control, tanto físicos como tecnológicos, para el transporte público y privado, con especial rigurosidad en la circulación interjurisdiccional". De esta forma, se repite la ronda de consultas del gobierno nacional, en este caso, con los funcionarios del AMBA, zona que cuenta con mayores niveles de contagio.