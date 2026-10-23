Mark Zuckerberg ideó un plan para pagar un posible impuesto a los multimillonarios sin perder el control de Meta

Meta creó una nueva clase de acciones sin voto que permitiría a Zuckerberg pagar el impuesto a los multimillonarios propuesto en California sin perder el control de la compañía. El Estado votará la iniciativa por referéndum en noviembre.

Archivo. Zuckerberg y un plan para afrontar un posible impuesto a las grandes fortunas con acciones de Meta.

Ante la posibilidad de que se apruebe un impuesto del 5% a los multimillonarios en California, que será llevada a referéndum el 3 de noviembre, Mark Zuckerberg, CEO de Meta , busca elaborar un plan que le permita cumplir con la normativa sin perder el control de su empresa. Según informó The New York Times, la compañía dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp diseño una nueva clase de acciones sin derecho a voto, lo que le permitiría vender parte de su participación para cubrir una eventual obligación tributaria.

La junta directiva de Meta aprobó las acciones ordinarias de Clase C durante la semana y anunció que entrarán en vigor en enero . Según detallaron, las mismas podrán utilizarse para captar capital, pagar salarios y concretar adquisiciones, incluida su expansión en inteligencia artificial , sin alterar la estructura de votación que favorece a su fundador y CEO, que controla alrededor del 60% de los votos.

Sin embargo, el diario estadounidense informó que la medida también responde a la posible aprobación de la Proposición 40 en California . Como las nuevas acciones no otorgan derechos de voto, Zuckerberg podría vender una parte para pagar el impuesto sin perder el control de la compañía .

La iniciativa propone un gravamen único del 5% sobre el patrimonio neto de varios cientos de multimillonarios que residen principalmente en California. Fue redactada por profesores de derecho tributario de Berkeley y cuenta con el respaldo del sindicato de trabajadores de la salud SEIU United Healthcare Workers West.

Sus promotores estiman que podría recaudar hasta u$s100.000 millones en cinco años . La mayor parte de los fondos se destinaría a cubrir necesidades sanitarias del estado, mientras que el resto se utilizaría para asistencia alimentaria y educación.

La estrategia de Zuckerberg para afrontar el impuesto

Ante esto, Zuckerberg presionó a la junta directiva de Meta para que encontrara una alternativa que lo protegiera del gravamen. En septiembre, les habría advertido a sus integrantes que, si no llegaban a un acuerdo, pondría a la venta su propiedad en Palo Alto, una decisión que podría haber generado una fuerte repercusión mediática. Poco después, el plan de acciones tomó forma.

La estrategia también quedó reflejada en un documento que Meta presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Según esa documentación, Zuckerberg ya había conversado sobre el impuesto con los miembros de la junta en julio, y el tema volvió a aparecer en reuniones y comunicaciones durante ese mes y agosto.

El mecanismo prevé que Meta entregue una acción de Clase C por cada acción de Clase A o Clase B que tengan sus accionistas. La compañía lo definió como un dividendo único en acciones, equivalente a una división de títulos de dos por uno. Según Meta, la operación "no modificará el poder de voto de ningún accionista".

El documento presentado ante la SEC detalla cómo podría utilizar Zuckerberg esos nuevos títulos para pagar el gravamen. La estructura le permitiría vender o transferir de inmediato hasta el 20% de las acciones de Clase C que reciba, equivalente al 10% de su participación económica total en la empresa, incluso para cubrir una eventual obligación tributaria bajo la Proposición 40, sin afectar su control mayoritario de los votos.

El rechazo de Silicon Valley a la Proposición 40

La propuesta que discute California generó resistencia entre algunos de los empresarios más influyentes de Silicon Valley. El cofundador de Google, Sergey Brin, hizo campaña contra la iniciativa y destinó una suma millonaria a intentar frenarla.

Otros referentes empresariales también cuestionaron el gravamen en redes sociales. Entre las críticas, sostienen que podría provocar una salida de capitales y perjudicar la economía de California.

La estrategia de Meta, sin embargo, muestra cómo la compañía busca preservar el control de su fundador y darle margen para afrontar una eventual obligación fiscal. El representante demócrata Ro Khanna, uno de los defensores del impuesto, reaccionó a la difusión del plan en X: "Parece que los multimillonarios se quedarán y encontrarán la manera de pagar el impuesto". Luego agregó: "Si aprobamos la Proposición 40, los niños pobres de California podrán tener acceso a la atención médica".