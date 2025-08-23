Controladores aéreos repudiaron la denuncia de Aerolíneas Argentinas y ratificaron las medidas de fuerza

El gremio que nuclea a los controladores aéreos ratificó la continuidad de su plan de lucha en todo el país y apuntó contra Aerolíneas, EANA y ANAC por las complicaciones en los vuelos.

Trabajadores de ATEPSA ratificaron su plan de medidas en los aeropuertos y denunciaron falta de diálogo por parte de las autoridades del sector.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( ATEPSA ) confirmó este sábado que continuará con el plan de medidas de fuerza en los aeropuertos de todo el país y rechazó las acusaciones difundidas por Aerolíneas Argentinas y autoridades del sector.

En un comunicado, el gremio agradeció la “ contundente adhesión ” de los trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) en la primera jornada de protesta, al tiempo que destacó el acompañamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de otros sectores vinculados a la actividad.

ATEPSA manifestó además su “ repudio ” a lo que calificó como “comunicaciones maliciosas” de parte de EANA y ANAC, que –según denunciaron– buscan responsabilizar a los controladores por las complicaciones operativas. “Día a día sostenemos el sistema de navegación aérea, a pesar de las deficiencias estructurales y de tener que desempeñarnos con herramientas totalmente precarizadas”, remarcaron.

El sindicato recordó que desde hace más de un año intenta abrir instancias de diálogo sin obtener respuestas. “Se olvidaron de gestionar el sistema aéreo argentino, privilegiando el negocio y los beneficios personales en vez de garantizar la seguridad aérea”, señalaron.

Con la consigna “la seguridad aérea no se negocia ni se vende” , la conducción gremial ratificó que seguirá adelante con el cronograma de medidas anunciado hasta lograr una salida al conflicto.

Paro de controladores aéreos: denunciaron al gremio por impedir la salida de vuelos autorizados

La compañía Aerolíneas Argentinas denunció este viernes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el sindicato de controladores aéreos impidió la salida de nueve vuelos programados.

Dichos vuelos contaban con autorización y estaban programados por fuera del cronograma de protestas. Según la línea de bandera, al menos dos de esos vuelos tenían todos sus pasajeros embarcados. Además, otros habían iniciado el traslado de la terminal al avión, con sus equipajes despachados.

“Esta última acción perjudicó a más de 800 personas, en total, el paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos”, expresaron en un comunicado.

Este viernes se desarrolló la primera jornada de las medidas de fuerza de ATEPSA y se dividió en dos etapas.

En un total de cinco horas — de 13 a 16 y de 19 a 21—, la medida afectó la operación de los principales aeropuertos del país y dejó como saldo más de 40 vuelos cancelados y decenas de demoras, sobre todo en Aeroparque y Ezeiza.

Desde Aerolíneas informaron que en los vuelos de cabotajes y regionales tuvieron 44 cancelaciones (lo que afectó a 4550 pasajeros) y 59 demorados (6000 pasajeros).

Paro de controladores aéreos: cuál es el reclamo del gremio y hasta cuándo se extenderá

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició este viernes 22 de agosto un cronograma de paros que se extenderá hasta el sábado 30. El conflicto de los controladores aéreos, que viene escalando desde hace meses, promete complicar la operación en aeropuertos clave.

El gremio insiste en que los salarios llevan diez meses congelados y que las negociaciones con el Gobierno no dieron frutos. Piden un aumento del 45% y denuncian que la falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo generó un escenario de precarización del sistema.

Según sostienen, no se trata solo de una pulseada salarial: también hay malestar por la “desarticulación de direcciones operativas” y la falta de planificación a largo plazo.