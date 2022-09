Coronavirus: Vizzotti pidió no subestimar la situación y aplicarse las dosis de refuerzo

"El virus Sars-Cov-2 no se puede eliminar, la infección natural no nos da protección de por vida, la vacuna no dura toda la vida", insistió la ministra. "Para sostener esta situación donde vamos a tener circulación del virus, donde vamos a tener estacionalidad, y que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, no subestimemos la situación", enfatizó.

La funcionaria remarcó que los refuerzos de la vacuna son necesarios principalmente para los mayores de 50 años, con "algún factor de riesgo y algunas situaciones de más riesgo de exposición, como el personal de salud o de seguridad".

Al respecto, informó que el lunes próximo se realizará una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que integran las autoridades de salud de todo el país, y próximamente habrá un encuentro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el que se analizará "cuándo es el mejor momento para recomendar el próximo refuerzo".

Vizzotti pidió "no asustarse" por la bacteria Legionella

Acompañada por la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Evas Jané Llopis, Vizzotti emitió un mensaje de tranquilidad con respecto a la bacteria Legionella. Esto, a raíz de las seis muertes reportadas en la provincia de Tucumán.

"Es una bacteria súper conocida, no hay que asustarse", remarcó. Frente al temor generalizado, dijo que "no es nada parecido" a la pandemia del coronavirus. También pidió cautela y llamó a "no generar un alerta en particular" y llevar "tranquilidad a la población".

CARLA VIZZOTTI brindó una conferencia de prensa junto a Eva Jané Llopis

"Hasta el momento tenemos en estudio 22 pacientes, de los cuales hay seis personas que fallecieron, cuatro personas internadas, dos con asistencia respiratoria mecánica y 12 ambulatorios. Son pacientes, personal de salud y cuidadores de los pacientes", precisó.

Sobre el contagio, aclaró que "la fuente de infección de esta bacteria es por vía inhalatoria, cuando está en las cañerías, en los tubos del aire acondicionado". Por último, señaló que "no se transmite de persona en persona".