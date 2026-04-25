¿Es verdad que sirve poner una moneda arriba del router del wifi?

En redes sociales circula un método casero que asegura mejorar la señal del WiFi con solo poner una moneda sobre el router: qué dicen los expertos y cuáles son las formas comprobadas mejorar la conexión en casa.

El router tiene que estar en un lugar central de la casa y elevado para distribuir mejor la señal.

El router la clave para gozar de conexión a Internet en cualquier hogar. Desde este dispositivo se distribuye la señal WiFi que permite conectar celulares, computadoras, televisores y otros equipos. Cuando esa señal falla o pierde intensidad, la frustración es inmediata. Por eso, se hizo viral un “truco fácil” para mejorar el rendimiento, rápidamente se vuelve viral.

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Uno de los métodos más comentados en redes sociales consiste en colocar una moneda arriba del router. La promesa es tentadora: mejorar la señal sin gastar dinero y con un objeto que todos tienen en casa. Sin embargo, la realidad es bastante distinta.

Las personas que defienden y recomiendan este truco, se apoyan en distintas teorías, aunque ninguna tiene respaldo técnico. Entre las más difundidas aparecen:

Los especialistas en redes y tecnología son claros y afirman que no existe evidencia científica que demuestre que una moneda mejora el WiFi . El principal argumento es técnico. Las redes inalámbricas funcionan en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz , lo que significa que tiene unas longitudes de onda que no se van a ver afectadas por un objeto tan pequeño como una moneda.

Además, advierten que este tipo de prácticas puede ser contraproducente y puede causar:

bloqueo de ventilación: colocar objetos encima del router puede tapar las rejillas

colocar objetos encima del router puede tapar las rejillas sobrecalentamiento: el equipo necesita disipar calor constantemente

el equipo necesita disipar calor constantemente menor rendimiento: el calor excesivo puede afectar la velocidad y estabilidad

el calor excesivo puede afectar la velocidad y estabilidad riesgo de daño: a largo plazo, puede acortar la vida útil del dispositivo

La mala calidad de la señal no suele estar relacionada con trucos mágicos, sino con factores concretos. Entre los más comunes se encuentran:

ubicación incorrecta del router

obstáculos físicos (como por ejemplo paredes gruesas o muebles grandes)

interferencias de otros dispositivos electrónicos

saturación de la red (esto pasa por tener demasiados equipos conectados)

falta de actualización

wifi - router.jpg Freepik

Cuál es el mejor lugar de la casa para poner el router del wifi

La ubicación del router es el factor más importante para lograr una buena señal. Los expertos recomiendan:

ponerlo en un lugar central del hogar

del hogar que esté en una posición elevada (mesa o estante)

(mesa o estante) no ponerlo en rincones, pisos o espacios cerrados

que esté alejado de objetos metálicos grandes

que no quede cerca de microondas o televisores

En lugar de recurrir a trucos virales, hay soluciones simples y comprobadas que sí funcionan. En el caso que no te funcione bien tu WIFI, podrías intentar con esto:

reubicar el router en un punto estratégico

reiniciar el dispositivo cada cierto tiempo

cambiar la contraseña para evitar conexiones no autorizadas

mantener actualizado el firmware

Si sabes un poco más de tecnología, estas son algunas soluciones más avanzadas que recomiendan los expertos:

usar repetidores de señal: amplían el alcance del WiFi

amplían el alcance del WiFi los sistemas mesh: crean una red más uniforme en toda la casa

crean una red más uniforme en toda la casa cambio de banda: alternar entre 2.4 GHz (que tiene más alcance) y 5 GHz (brinda más velocidad)

El truco de la moneda es un ejemplo de cómo circulan soluciones rápidas en internet que no siempre tienen fundamento. Si bien puede ser hasta útil para estabilizar físicamente el router, no mejora la señal ni la velocidad del WiFi.

La clave para una buena conexión no está en objetos improvisados, sino en entender cómo funciona la red y aplicar ajustes concretos. Mejorar el WiFi en casa es posible, pero requiere decisiones simples y pensadas: