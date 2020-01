2019, año récord de la Corte: resolvió 4 veces más casos, pero la cantidad de juicios aumenta

A lo largo del año pasado y de manera prospectiva, los fallos previsionales fueron los que más impacto tuvieron medidos por expedientes, ya que con ellos se resolvieron 16.436 causas. El caso “Blanco” fue fundamental para “liquidar” el stock de decisiones pendientes con influencia en los casos que continuaban en trámite en el fuero previsional. Resta saber qué postura tomará el tribunal en el expediente denominado Defensor del Pueblo, donde se cuestiona su legitimación para una acción colectiva respecto del reclamo por movilidad. En otro aspecto, es tema de discusión en el Palacio de Tribunales el posible impacto de la suspensión de la actualización previsional dispuesta por el Frente de Todos. En principio, y por la experiencia histórica, no habrá resoluciones a corto plazo: primero debe consolidarse un “caso”, a partir del cual se demuestre un perjuicio. Esa ventaja también la tuvo Mauricio Macri cuando en 2017 hizo una reforma del índice de movilidad. Dos años después, un solo artículo de esa ley jubilatoria arrastra una mácula de inconstitucionalidad y se debe a haber incluido un período con retroactividad para el cálculo de la primera actualización bajo la nueva norma. Todo esto si el clima no se enrarece respecto de una reforma del régimen especial del Poder Judicial, una idea que complicó a Fernández antes de tiempo y que prudentemente fue desacoplada de la ley ómnibus de “Solidaridad”.

En lo que refiere a causas relevantes, durante el primer semestre su resolución siguió el calendario que, además, tuvo dos audiencias públicas, una con relación a la prohibición a supermercados de abrir los días domingos, y otra sobre la autonomía de los municipios para establecer tasas municipales. Ambas quedaron pendientes de un fallo, lo mismo que respecto del Fondo Sojero y al caso Farmacity. Durante el año 2019, en 2.831 fallos la Corte aplicó la fórmula del artículo 280, que es el rechazo de los recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia. Y en 580, la Corte aplicó la acordada 4/07 que regulan las cuestiones de presentación formal de los recursos. Es decir que ese número no cumplió con los requisitos de forma y ni siquiera fueron analizados. En 1.184 sentencias, los jueces se remitieron a precedentes de la propia Corte para su resolución, y en 478 lo hicieron al dictamen del procurador. La gran mayoría de las resoluciones (5.567) no tuvieron remisión, aclararon. Hubo tensiones respecto de la relación entre la Corte y la Procuración relacionado a los plazos para devolución de expedientes que habían sido girados para dictamen. Pero también los hubo a la inversa: la Corte demora una definición respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura que no cuenta con aval del procurador. En cualquier caso, la Corte citó a un acuerdo por este tema y, ya con el dictamen, decidió no expedirse. Ahora cualquier cambio impactaría políticamente en los planes que traza el oficialismo para parapetarse en ese organismo. Según el informe, mayo y octubre fueron los meses con mayor cantidad de sentencias dictadas (más de 800 por mes) y el del 22 de agosto resultó ser el acuerdo con más cantidad de resoluciones: 240. En el del 19 de marzo, sin embargo, se alcanzó el pico de causas resueltas con un total de 1.547. Más allá de los números, el año pasado la Corte se dedicó a desembarazarse de stock y en su último acuerdo apuntó a una medida con objetivo a bajar aún más el número de casos que recibe. A partir de ahora, la Casación -cuando deba aplicar la garantía del doble conforme- podrá directamente derivar una revisión a una decisión que altere el panorama para los imputados a otra sala de ese tribunal de manera automática. Antes debían recurrir a la Corte para que autorice la revisión, un paso que ahora fue eliminado con el concepto de “Casación horizontal”.