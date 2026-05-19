ADEPA repudió nuevas agresiones de Javier Milei contra periodistas

La asociación se refirió puntualmente a los casos de Débora Plager y Marcelo Bonelli. Según el comunicado, los dichos del jefe de Estado crean un "clima de hostilidad".

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas volvió a repudiar las agresiones llevadas adelante por el presidente Javier Milei - a través de sus redes sociales - contra periodistas de diversos medios. "El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación", detalla el comunicado.

El documento de la asociación apunta específicamente a dos casos: Débora Plager (La Nación+) y Marcelo Bonelli.

Según concluye la declaración, las declaraciones del presidente afectan "el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía".

En el primero de los casos, el jefe de Estado acusó a la periodista de "asesina" por lo que fuera su postura a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en el año 2020.

ADEPA renovó sus preocupaciones por las expresiones de Milei contra la prensa.

"Por ejemplo, ¿alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?". Ella fue al Congreso a defender la Ley del Aborto. ¿Cuál es la formación de Plager en temas de bioética para ir a exponer al Congreso a favor de una ley siendo solo una periodista? ¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer para hablar de algo que no tiene la más puta idea?”, detalló durante una entrevista en el stream Carajo.

Además, también calificó a la profesional de "sorete" porque "se queja de que las jubilaciones son una mierda".

En el segundo caso, el periodista fue blanco de acusaciones por una información que no publicó.

A estas situaciones se agregaron diversos reposteos en la red social X con términos vulgares sobre el trabajo periodístico en general, con las siglas NOLSALP (no odiamos lo suficiente a los periodistas).