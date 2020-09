Corte: imprevisible, hermética y blindada

La Corte Suprema se blindó en la víspera de la decisión de más alto voltaje de los últimos meses, que tendrá hoy un punto de partida, no un epílogo. El acuerdo extraordinario convocado para tratar el “per saltum” de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli desató presiones de todo tipo, incluidos escraches que debieron ser condenados por la clase política -oficialismo y oposición (algo rezagada y con matices)- que tironea del máximo Tribunal, a cada lado de la grieta. Por eso, los cinco ministros decidieron mantener un fuerte hermetismo que aumenta la imprevisibilidad de pronósticos para el resultado de apertura o no del recurso por salto de instancia. Cerrados los teléfonos y con vigilia de “republicanos ásperos” en la planta baja, la decisión va a requerir de tres votos, no necesariamente firmados de forma virtual. A contramano de las expectativas, la estrategia es bien meditada y no comprende un solo paso: como anticipó Ámbito, admitir su tratamiento o rechazarlo no constituyen victorias instantáneas ni para los jueces ni para el Gobierno.