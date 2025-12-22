Presupuesto 2026: advierten que el cálculo de la recaudación por retenciones "no cierra" + Seguir en









El IDAA detalló los puntos débiles de la proyección de Economía y advirtió que alcanzar la meta se torna "más difícil o casi imposible”.

IDAA plantea un error de cálculo por parte de Economía sobre la recaudación por retenciones. Depositphotos

El Congreso Nacional entra a debatir el Presupuesto 2026 en su etapa final, aunque persisten las dudas sobre el cumplimiento de las metas trazadas. En esa línea, el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) aseguró que el cálculo de la recaudación por retenciones para el 2026 el cálculo “no cierra”.

El Ministerio de Economía proyectó que la recaudación por retenciones, de la cual el sector agroindustrial aporta cerca del 80%, alcanzará los $9,97 billones en 2026, lo que se traduciría en un crecimiento interanual del 22,8% respecto al estimado de 2025, que recaudó $8,12 billones.

Pero la previsión de IDAA, a cargo del ingeniero agrónomo Javier Patiño, planteó en su análisis que, al indicar que la meta del actual calendario no se lograría cumplir tras la eliminación temporal de las retenciones y la reciente reducción de las alícuotas, se está partiendo desde un punto de partida erróneo.

retenciones.jpg El 30 de junio llega a su fin la baja transitoria de las retenciones y ruralistas piden que se prorrogue. El análisis de IDAA sobre la recaudación por retenciones “Entre enero y noviembre la recaudación por DEx (Derechos de Exportación) alcanzó los $6,87 billones, con una tendencia declinante después del último Dólar Soja de septiembre, ya que se registraron 19 millones de toneladas de granos y subproductos con retenciones cero”, detalló el trabajo.

De esa forma, indicar que si se considera que la recaudación final de 2025 cerraría en torno a los $7,17 billones, la meta de $9,97 billones para 2026 requeriría un crecimiento de casi el 39% en la recaudación del tributo.

Asimismo, otro dato clave que marcaron fue que el presupuesto fue girado al Congreso de la Nación el 15 de septiembre, antes de las retenciones cero y de la posterior reducción de los DEx, que se había hecho en dos puntos porcentuales para la soja, sus subproductos, el trigo, la cebada y el sorgo, y en un punto para el maíz y el complejo girasol. Por otra parte, señaló: “Durante los dos días de vigencia de las retenciones cero se anotaron exportaciones para embarcar en 2026 que significaron US$340 millones de dólares menos para el fisco o $462.000 millones al tipo de cambio de ese momento, que habría que descontar del supuesto a recaudar en 2026”. Además, precisó que “a grosso modo", los dos puntos menos de DEx significan unos US$310 millones menos de recaudación, o $446.000 millones, advirtiendo que “solo con la soja anotada en las retenciones cero más la baja de dos puntos, se está cerca del billón de pesos menos de recaudación”. Patiño ejemplificó con la soja el problema que enfrenta el cálculo: "Si partimos de una proyección de la cosecha de soja de 48,5 millones de toneladas, como estima el USDA, y le descontamos el consumo interno y lo ya registrado, quedan disponibles 37,7 millones de toneladas, ya sea para exportar como poroto o para ser procesadas y exportadas como subproductos”. Considerando el impacto de estas dos medidas, Patiño aseguró que “alcanzar la meta se torna más difícil o casi imposible”.