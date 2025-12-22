Axel Kicillof recibió a gremios bonaerenses y acordó convocarlos en enero para discutir paritarias + Seguir en









El gobernador encabezó un encuentro con representantes de los estatales y docentes, entre otros sectores. Les detalló la "compleja situación económica y financiera" que atraviesa el distrito y apuntó contra Nación.

Axel Kicillof recibió a representantes de gremios bonarenses en La Plata.

Axel Kicillof recibió este lunes en la Casa de Gobierno bonaerense a representantes de los gremios docentes, estatales y judiciales de la provincia de Buenos Aires, entre otros, con quienes acordó volver a convocarlos en enero del 2026 para discutir paritarias.

Del encuentro también participaron los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quienes brindaron detalles sobre "la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional".

Desde la administración provincial indicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.

"La Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio", señaló la gestión de Kicillof.

Axel Kicillof gremios El encuentro de Axel Kicillof con los gremios en la Casa de Gobierno bonaerense. Provincia de Buenos Aires apuntó contra Nación A la par, apuntaron que la situación ocasionó "pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales".

Señalaron, también, que a ello se suma el "recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones". "En ese marco, el Gobierno de la Provincia mantiene su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial", dijeron en La Plata. Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB. Participaron también por el Ministerio de Economía el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y la directora de Gestión de la Negociación Colectiva, Valeria Cortez; y por la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.