Cristina cruzó a Mauricio por el gasoducto Néstor Kirchner

En contraste, escribió: "Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte".

La Vicepresidenta resaltó también que, tras la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con sus 573 nuevos kilómetros, se podrá "incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas".

¿Qué dijo Cristina del Gasoducto Néstor Kirchner?

Cristina señaló, además, en otra publicación que "la primera cosa que se me ocurre, es decir algo que está muy adentro nuestro: esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros que coronan la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón, culminan con esta parte, que es el transporte de la energía".

"Queremos exportar pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva y también para los hogares argentinos. Porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar", indicó la ex Jefa de Estado.

¿Qué dijo Mauricio Macri del Gasoducto Néstor Kirchner?

Tras la inauguración del GPNK en Salliqueló, Macri había señalado desde sus redes sociales que "el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia".

El oficialismo con Alberto Fernández a la cabeza rechazó las críticas del ex presidente Macri por la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que los dólares que tenía el Gobierno en su gestión "se lo llevaron para los negocios de unos pocos".

De todas maneras, Macri felicitó a los "ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales".

"La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo", había concluido su publicación el exmandatario.