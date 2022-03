Ataque al despacho de Cristina Kirchner: "Alberto Fernández se comunicó, sin tener respuesta".

"Es un hecho muy grave así como todo el ataque al Congreso, repudiamos el episodio de violencia y tanto yo como otros miembros del Gobierno nacional nos hemos expresado en las redes. Igualmente no creemos que la política sucede en las redes, lo importante es actuar más allá de las redes sociales", argumentó la funcionaria.

https://twitter.com/gabicerru/status/1502698117384314881 Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta @CFKArgentina , el Presidente @alferdez actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 12, 2022

El ataque ocurrido la semana pasada se produjo cuando encapuchados lanzaron piedras y bombas molotov contra el Congreso mientras en Diputados se discutía el acuerdo con el FMI. Pero los principales daños los sufrió el despacho de la Vicepresidenta. Si bien varios dirigentes políticos salieron a condenar el ataque, no hubo una expresión pública de Alberto Fernández al respecto.

"Las relaciones personales son personales y las políticas son otra cosa, la coalición se mantiene unida dando las batallas que debemos dar", remató Cerruti.

Si bien en Balcarce 50 ya habían asegurado que el Jefe de Estado tomó contacto con la Vicepresidenta vía Telegram cuando ocurrió el ataque, la declaración de Cerruti esta mañana fue la primera confirmación pública al respecto.

En tanto, fuentes cercanas a Cristina Fernández de Kirchner también confirmaron a Ámbito que no hubo respuesta al mensaje del presidente Alberto Fernández. Tanto la Vicepresidenta como su entorno entienden que el mensaje de condena presidencial debería haber sido público y "no una correspondencia personal". De hecho, hasta le dieron una segunda oportunidad a Alberto Fernández para manifestarse al respecto, cuando el pasado 14 de marzo la titular del Senado volvió a publicar un tuit sobre el episodio de violencia, al que calificó como un acto que "alguien planificó y mandó a ejecutar".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1503401552429686786 El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. pic.twitter.com/EdqFrknhPm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2022

La no condena pública no fue lo único que acrecentó el malestar entre ambos. En las horas posteriores a la votación en Diputados, cuando La Cámpora publicó un duro comunicado contando sus motivos para el voto negativo, el Presidente le dio un retuit al periodista Bruno Bimbi, quien afirmó que Néstor Kirchner hubiera votado a favor del acuerdo. A esto se sumó la reproducción del Presidente de un mensaje del diputado Leandro Santoro sobre La Cámpora: “Todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente”.

Por La Cámpora, el ministro bonaerense Andrés Larroque fue quien salió en defensa de la Vicepresidenta. "Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta", denunció el referente camporista. No obstante, días más tarde redobló la apuesta hablando de "autoproscipción" de una sector del Frente de Todos.

La discusión no es nueva y reaviva el debate en torno a las fuerzas que componen la coalición de gobierno, que todavía no encontró un mecanismo institucional de resolución de los conflictos. Sin embargo, llega en un momento en el que la campaña de cara a 2023 parece haberse lanzado anticipadamente y varios se anotaron en la carrera, incluido el propio Alberto Fernández, quien hace unos días hizo alusión al vigente como su "primer mandato", durante un acto en José C. Paz.

Haciendo caso al deseo que manifestó públicamente el primer mandatario el 17 de noviembre en el marco del Día de la Militancia, cuando afirmó que su "mayor aspiración" es que en el año 2023, "desde el último concejal hasta el Presidente de la República, lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”.

Además de Alberto Fernández, en las últimas semanas Sergio Massa también dio un paso al frente, adjudicándose el dictamen de consenso que terminó en la media sanción al acuerdo con el FMI en Diputados. El anuncio fue con bombos y platillos en una conferencia que organizó en el Congreso, pero también en un raid mediático que protagonizó por radio y televisión.

En el mientras tanto, por La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro sigue levantando su perfil y sumó en las últimas semanas una gira por España.

Por lo pronto, en Casa Rosada están convencidos de que después de la sanción del acuerdo con el FMI prevista para este jueves se abre una nueva etapa para Alberto Fernández y su Gabinete, en el cual por lo pronto se descartan cambios. Con la "guerra contra la inflación" como caballito de batalla y visitas al interior del país y el conurbano, el Jefe de Estado busca relanzar su gestión y su imagen, mientras el Frente de Todos se sigue fracturando.