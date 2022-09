Comenzó el alegato de la defensa de Cristina Kirchner: "Llegó el momento de la verdad".

Los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy ocuparán dos de las tres jornadas otorgadas por el Tribunal para alegar -hoy y mañana martes- mientras que este viernes utilizará ese espacio Cristina Kirchner en primera persona.

Con apoyatura de filminas y recortes de las declaraciones de los testigos, la defensa de CFK recorre punto por punto lo que, asegura, fueron maniobras de persecución política durante el inicio y el desarrollo de todo el proceso. Al mismo tiempo, busca rebatir los argumentos de la acusación.

La pericia de Iguacel

Beraldi recordó cómo fue que se inició el expediente, a partir de una denuncia del entonces recién designado por Mauricio Macri como Administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

La primera resolución firmada por las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad ordenaba inspecciones solo las obras de Santa Cruz, adjudicadas a Lázaro Báez. Aquella actuación administrativa derivó en una auditoría realizada por técnicos de carrera del organismo, quienes entregaron los resultados el 16 de marzo de 2016.

Los ingenieros Justo Romero, Martín González Oría y Marcelo Guillermo Bianchi hicieron un estudio pormenorizado de los expedientes de las obras e incluyeron trabajo de campo. Viajaron a Santa Cruz y durante unas dos semanas se dedicaron a recorrer una por una las “obras con certificación a enero de 2010 en adelante”.

El trabajo de 68 páginas entregado al entonces flamante administrador, Iguacel fue contundente. Las obras en Santa Cruz no presentaban anomalías. En su gran mayoría estaban ejecutadas y terminadas y no había diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que el Estado había pagado. Es decir, no había habido sobreprecios. “Fueron por lana y volvieron esquilados”, concluyó Beraldi. Y advirtió que, de todas maneras, con esos resultados periciales, presentaron una denuncia en Comodoro Py y esos Tribunales avanzaron con la causa.

Prepotente

La defensa también recordó que el primer acto de gestión de Iguacel fue viajar con su jefe de jurídicos, Ricardo Stoddart a la delegación de Vialidad de Santa Cruz para presionar a los funcionarios locales y colocar una intervención, lo que sucedió solo en esa jurisdicción.

Con declaraciones de testigos rememoró que se presentaron en patrullero. Esa visita “prepotente” tuvo “características lamentables”, dijo.

Planteos Rechazados

Beraldi recorrió todos los planteos y pedidos de prueba que le fueron rechazados sistemáticamente. En ese sentido, afirmó que hubo una “indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones”.

Uno de ellos, fue reclamar que se amplíe el objeto procesal y que se investigue toda la obra pública del país entre 2003 y 2015, y no solo la de Santa Cruz. “Si hay un delito queremos saberlo”.

Beraldi ironizó: “Entramos al libro Guinness”, ya que CFK fue “perseguida de manera simultánea cinco veces por el mismo delito, que es el de asociación ilícita”, lo que constituyó la violación a la “garantía de prohibición de doble juzgamiento”.

La Corte

Beraldi también rememoró el rol de la Corte, cuando las nulidades llegaron a esa instancia. “¡Pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedió!”, ilustró Beraldi. Es en referencia a que el máximo tribunal pidió el expediente al TOF2, antes de que se diera inicio al juicio, para definir dichos planteos.

Sin embargo, la presión del gobierno de entonces y las manifestaciones en las calles hicieron que la Corte devolviera la causa en menos de 24 horas y la foto de CFK sentada en el banquillo de los acusados tuviera lugar justo antes del inicio de la campaña electoral, cuando ya se conocía la fórmula Fernández- Fernández.

El celular de López

“No es lógico ni se ajusta a la práctica”, afirmó Beraldi al señalar la forma y el momento en que se incorporó como prueba las desgrabaciones del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas, José de su alegato López. “Si vamos a incorporar prueba todas las partes tenemos derecho a verla con tiempo”, se quejó. El Tribunal aceptó dicha incorporación recién en mayo de este año, cuando ya estaba finalizando el juicio. Para el defensor, no hubo oportunidad de hacer los “controles y controvertir” la prueba usada por la fiscalía para alegar.

Las tres toneladas de prueba

Beraldi afirmó que hubo un objetivo deliberado de la acusación para “obstruir la verdad” al oponerse a todas las pruebas de descargo. “Solo buscó impactar a la opinión pública”, dijo. “Luciani construyó la misma acusación de 2008 que venía siendo insistentemente repetida en todos los medios de comunicación. No se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada en gramos”, lanzó.

Liverpool

El defensor calificó como “episodio lamentable” a las “actividades sociales entre los jueces y los fiscales y visitas a funcionarios”, en referencia a los partidos de fútbol compartidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. En esos torneos, el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Giménez.

Uriburu jugaban en el mismo equipo. “Jugamos un partido en cancha inclinada”, dijo Beraldi en modo metáfora futbolera.

El abogado aseguró que “la prueba destruye cada uno de los cargos” y prometió demostrarlo.