Efecto Cristina: Alberto sintió respaldo, y oposición reaccionó a la convocatoria nacional

“Yo leí la carta y me gustó; la sentí como un respaldo porque, contrariamente a lo que muchos creen, Cristina ha sido muy generosa conmigo en muchos conceptos y yo lo valoré así”, afirmó Alberto ante las radios, ayer por la mañana, antes de concentrarse en el homenaje a Néstor Kirchner en el aniversario de su fallecimiento.

“Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca”, aseguró el Presidente aludiendo a la fecha emotiva, y aseguró que el escrito tiene “conceptos realmente elogiosos, generosos, afectuosos” para con él y hace referencia al contexto difícil que atraviesa el Gobierno “particularmente difícil por la pandemia”.

Alberto además, sobre la referencia a “funcionarios que no funcionan”, consideró que “no está dirigido a mí sino a los que critican permanentemente”.

Cristina dentro de la extensa carta afirmó que “el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla”.

El mismo lunes, Juntos por el Cambio salió, tras la carta, con una declaración propia refiriéndose a que “toda convocatoria debe darse dentro del marco de la Constitución nacional, respetando los valores y principios republicanos, reconociendo al Congreso de la Nación y a los partidos políticos, con gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar y que comiencen a solucionar los graves problemas sociales, económicos e institucionales que hoy atravesamos, en el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas”.

Carrió, el mismo lunes por la noche, se manifestó de acuerdo con una convocatoria tal como la formuló Cristina de Kirchner, pero a su estilo, la exdiputada dijo que en el Rodrigazo “se perdió” la moneda nacional y “eso hizo que se pierda la fe en la institución de la moneda argentina y eso es actuación del propio PJ, de sus internas, y ahora quizás estemos en la misma situación”.

“Ella tiene los depósitos en dólares, ¿por qué tiene la plata en euros? Porque ellos no confían en la Argentina. Yo nunca tuve un depósito en dólares”, consideró Carrió y continuó con que “la desconfianza profunda es en el kirchnerismo. No tiene solución porque es la vicepresidenta y la gente la votó. Y yo no soy golpista”.

En otro sentido, Pichetto, consultado sobre el impacto de la carta que difundió Cristina por las redes sociales, señaló que “me parece una carta realmente importante en términos de asumir la problemática de la economía argentina. Habla de que el problema del dólar no tiene solución y que es importante un acuerdo con las fuerzas económicas políticas y sociales y mediáticas para poder abordar una salida” y que “es una evolución bastante certera. La Argentina necesita de acuerdos y de políticas de Estado, necesita garantizar la paz social y la construcción de un diálogo positivo”.

Entre otros, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que “la carta de la vicepresidenta de la Nación habla de convocar a un acuerdo nacional, igual que como lo hicimos nosotros con el Acuerdo San Juan”, y definió así “muy importante” la propuesta de Cristina.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff destacó, en cambio, que el documento “tiene autocrítica”, pero que la expresidenta “responsabiliza a Mauricio Macri y a los empresarios sin dar cuenta de sus desmanejos en el Gobierno”.

“La carta de Cristina de Kirchner tiene autocrítica para adentro cuando dice que debió tener más aperturas. Es cierto que hay una convocatoria en la carta de Cristina de Kirchner, pero no hay autocrítica en lo social” y agregó que “en Juntos por el Cambio bregamos por una fuerte convocatoria. Las frustraciones de Argentina no son, como dice Cristina de Kirchner, cuando gobierna el peronismo” .

“El peronismo tiene voracidad de poder e ir por todo. El acuerdo tiene que ser mucho más amplio. Sin base sólida, el acuerdo no tiene sentido. Es necesario eso para que no fracase”, manifestó.