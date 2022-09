Habló el padre de Brenda Uliarte: "Ella es una excelente persona, se dejó llevar"

Al respecto del ataque, el hombre admitió ser partidario de la vicepresidenta, a la que definió como una "segunda madre para él", y se mostró sorprendido por los vínculos de su hija con militantes libertarios.

Testimonio

En cuanto al noviazgo de Brenda con Sabag Montiel, el joven brasileño que intentó asesinar a Cristina Kirchner, aseguró que era muy reciente, de un mes.

"Al sentir cariño por esa persona, se dejó llevar. Yo les quiero decir cómo fue afectada la mente de ellas. Hablar de los libertarios, de la corrupción: esa no es la palabra de ella. Yo la llamé un montón de veces, le mandé mensajes. Le dije que ponga un abogado, que no tenga miedo, porque es una persona", contó.

El entrevistado afirmó que su hija es "una criatura muy manejada". "No te estoy diciendo que ella es re buena. Puede haber tenido sus actitudes, pero de un retraso, de la falta de un cariño de una persona que perdió un hijo; de una piba dolida. Puede haber mentido, sí, y puede haber dicho cualquier cosa que le estaban inculcando", añadió.

Consultado acerca de su relación con Sabag Montiel, comentó que lo vio una sola vez y afirmó "no conozco nada de nada. Lo único, mis sobrinos, que hablaron con él, les pareció un bobo. De esos tipos que por fama son capaz de inmolarse. Habla visto a John Lennon, a un bobo que le pegó un tiro a un cantante, y habrá querido hacer algo así".

"A ella no le interesa la política. Yo me cansaba de hablarle de Perón. Así como le hablaba a ella, le hablo a mi hijo. Ellos me sacaban sonando, no les gustaba. Por eso me parece muy raro que hable de la corrupción del otro. Esa no es ella. Por eso es una persona muy perturbada", analizó.

Acto seguido, sostuvo: "Vos fijate de qué manera estuvo. Lo conoció hace poco y de ahí la arraigó a un hecho en el que no estaba de acuerdo. Fijate cuando lo llevan al tipo. Ella es como que no sabe dónde está y se va caminando normalmente, tranquila. Si es ella, es como que no estaba en sus cabales".

"Cuando la jueza le tome indagatoria, se va a dar cuenta que ella es una piba sana; que no tiene nada que ver con todo lo que hablan de ella ni las cosas que ella hablaba. Se va a dar cuenta que ella estaba manipulada", cerró.

Detención

Brenda Uliarte, de 23 años, fue detenida este domingo en la estación Palermo del Ferrocarril San Martín, luego de que la Justicia lograra demostrar que estaba en Juncal y Uruguay en el momento del ataque de su novio, Sabag Montiel, contra Cristina Kirchner.

La joven había dicho previamente en una entrevista que no veía a su pareja desde hace varios días. Posteriormente, se conoció un video de la detención del atacante donde aparece ella de fondo, en la puerta de la casa de la vicepresidenta.