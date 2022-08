Incidentes en Recoleta: el Gobierno denuncia provocación y la oposición endurece su discurso

disturbios 1.jpg Disturbios frente a la casa de Cristina Kirchner. Ignacio Petunchi

Qué dijeron desde la oposición: Cristina Kirchner, la grieta y la corrupción

El ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se alineó con la postura de todo JxC. En declaraciones a FM Milenium este domingo, el funcionario ironizó: “Es gracioso, el kirchnerismo dice odiar a la Ciudad de Buenos Aires pero la elije para vivir. ¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la ciudad, no vive en La Matanza con 'su gente'", afirmó.

No solamente disparó contra la Vicepresidenta. También apuntó contra el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, a quien le cargó todas las tintas en otro comentario: "¿De dónde es Axel Kicillof? Te habla de la Provincia y de estos porteños que quieren toda la plata para ellos cuando es un producto de la típica clase media urbana porteña”, señaló.

Otro que ayer había emitido un mensaje duro fue el diputado nacional de JxC, Ricardo López Murphy, quien publicó un tuit que encendió la mecha de la discusión en las redes. "Son ellos o nosotros", expresó, al referirse a los hechos ocurridos en Recoleta.

En tanto, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló: "¡Se terminó! Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta. 12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo", señaló en Twitter.

No solamente desde JxC se pronunciaron contra la Vicepresidenta. El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, manifestó que “Cristina es el pasado que se resiste a ser el pasado. En su momento judicial más delicado solo pudo hacer ayer un 17 de octubre de bocacalle a pesar de todo el apoyo del aparato del PJ, orgas de DDHH, sindicalistas y sociales”, dijo. Y sentenció: “Ya no convoca a nadie si no es con micros. CK fue”, desde sus redes.

Qué dijeron en el oficialismo: la responsabilidad de la Ciudad, la agresión a Máximo y denuncias por la represión

En las redes sociales, varios referentes del FdT y funcionarios del Gobierno salieron al cruce. El tema central fue la denuncia de la responsabilidad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en la intervención de la Policía de la Ciudad. Más cuando hoy se conoció un video donde el diputado Máximo Kirchner, hijo de la Vicepresidenta, fue agredido por las fuerzas de seguridad.

Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, condenó lo ocurrido desde su cuenta de Twitter: “La policía de @horaciorlarreta identificó por nombre, cargo, fueros a Máximo Kirchner, @Kicillofok, @larroqueandres. Quiso detener a @CrisAlvarezRod y detuvo a dos diputados”, publico este domingo.

Además apuntó contra la inteligencia y el armado del escenario de provocación a los militantes que aguardaban en la puerta de la casa de Cristina Kirchner. Para Cerruti, Rodríguez Larreta “llevó escombros y espías”, en lo que fue “un operativo de provocación y persecución política claro y planificado”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof expresó: “El pueblo fue a manifestar su apoyo de forma totalmente pacífica”. Destacó que “de todas las manifestaciones que hubo la única que terminó con agresiones fue la de Capital Federal”, agregó.

Las acusaciones surgieron luego de que se filtraran audios del operativo de la Policía de la Ciudad, en el que identificaron a Kicillof como “un manifestante más” en medio de la represión. Además mencionaron a ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, al identificarlo “sin fueros”, lo que generó un fuerte cruce de acusaciones respecto al espionaje y la violencia contra los manifestantes.

Quien redobló la apuesta desde el oficialismo fue el diputado Hugo Yasky, quien fue más allá y postuló a Cristina para el 2023: "Ayer fue una jornada maravillosa, el pueblo comprendió que tiene que estar cerca de Cristina. Yo creo que Cristina va a ser la candidata del oficialismo", afirmó en declaraciones radiales este domingo.

El diputado nacional del FdT, Leopoldo Moreau, publicó hoy un mensaje en Twitter donde repudió lo ocurrido anoche: “Los golpes con insultos incluidos de la policía de Larreta sobre Máximo Kirchner demuestra que son una patota uniformada de fascistas adoctrinados para perseguir al movimiento popular. Exigimos que se identifique al efectivo que incitaba a ejercer violencia sobre Máximo”, manifestó.

Así, Moreau ratificó en C5N que desde el bloque de Diputados del FdT denunciará al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la represión y por espionaje.