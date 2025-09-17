La imperdible película de Disney+ sobre el fraude más grande de la historia de México







Disney lanza una película que revive el escándalo de la Lotería Nacional en México, un relato de corrupción y ambición que atrapará al público.

La nueva película de Disney expone con humor negro y suspenso cómo un fraude histórico en México se convirtió en símbolo de corrupción y ambición. Pixabay

El fenómeno del streaming sigue marcando agenda y Disney apuesta fuerte con una película que combina suspenso, drama y hechos reales. El interés por producciones basadas en crímenes históricos crece sin freno, y la plataforma se suma con un estreno que promete ser conversación obligada entre los fanáticos del cine latinoamericano.

La nueva producción recrea uno de los episodios más escandalosos de la historia reciente: el fraude millonario a la Lotería Nacional en México. El director José Manuel Cravioto encabeza esta historia que, además de entretener, refleja con crudeza cómo la corrupción y la ambición logran infiltrarse hasta en los ámbitos más inesperados.

Corazonada-pelicula-trailer-900x506 La dirección de la película está a cargo de José Manuel Cravioto, cineasta formado en la UNAM y conocido por títulos como Olimpia, Mexican Gángster y la serie El Chapo. Su estilo crudo y realista garantiza un relato atrapante y fiel al espíritu de los hechos.

De qué trata Corazonada, la leyenda del mexican dream Corazonada gira en torno al famoso intento de fraude durante el sorteo de la Lotería Nacional en 2012, cuando miembros de la producción y una edecán manipularon la transmisión en vivo para quedarse con un premio de 160 millones de pesos. La trama exhibe cómo un plan que parecía perfecto termina en un escándalo televisivo de alcance nacional.

El guion retrata con detalle cómo la ambición de unos pocos transformó un evento de azar en una trama digna de película. La historia muestra que detrás de los sueños de riqueza fácil suelen esconderse decisiones que llevan al límite la moral y la justicia.

Más allá de la tensión, la cinta busca reflejar un espejo de la sociedad mexicana, marcada por casos de corrupción que impactan en diferentes niveles. Con un estilo ágil y cargado de humor negro, la película invita a reflexionar sobre los costos de perseguir el llamado “mexican dream”. Disney+: tráiler de Corazonada, la leyenda del mexican dream Embed - Tráiler Oficial | Corazonada | Paramount+ Disney+: elenco de Corazonada, la leyenda del mexican dream Osvaldo Benavides

Bruno Bichir

Michelle Renaud

Kristyan Ferrer

José Sefami

Ana González Bello

