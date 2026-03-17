Cristina Kirchner en Comodoro Py: Axel Kicillof y otros dirigentes manifestaron su apoyo + Seguir en









El gobernador bonaerense y varios referentes del peronismo se manifestaron en las redes sociales. Vigilia en San José 1111.

Axel Kicillof se manifestó en apoyo a Cristina Kirchner.

Militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner ya se concentraron en la puerta de su casa, situada en el barrio porteño de Constitución, previo a su declaración presencial por la Causa Cuadernos, pactada para las 9, en los tribunales federales de Comodoro Py. En tanto, varios dirigentes se manifestaron en las redes sociales, entre ellos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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"El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra @CFKArgentina. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial. Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular", publicó el gobernador. en su cuenta de X..

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“Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella, desde las 7 am hasta que vuelva. Siempre con Cristina”, expresa la imagen acompañada del hashtag #CristinaLibre.

El operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones de San José 1111 está centrado en la vigilia de militantes que se concentrarán frente al edificio. Habrá presencia de efectivos en los accesos con el objetivo de garantizar el orden público y la libre circulación en la zona.

De acuerdo con la normativa vigente, no está permitida la instalación de gazebos, parrillas ni puestos de comida en la vía pública. En ese marco, las fuerzas de seguridad estarán abocadas a evitar este tipo de montajes y prevenir eventuales desalojos, como ocurrió en ocasiones anteriores. La custodia personal de la expresidenta está a cargo de la Policía Federal, mientras que la Policía de la Ciudad mantendrá presencia en el perímetro para organizar el tránsito y el uso del espacio público.