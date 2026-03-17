Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos: "El Presidente anunció que voy a seguir presa" + Seguir en









La expresidenta compareció en indagatoria presencial. Previamente hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos, con fuertes críticas al Poder Judicial y un discurso atravesado por definiciones políticas. En el inicio de su exposición, denunció lo que calificó como un “manejo criminal” de expedientes judiciales y habló directamente de “prácticas absolutamente mafiosas”.

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En ese sentido, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles. “Más mafioso no se consigue”, lanzó, y trajo a colación el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos. Según sostuvo, en ese expediente quedaron expuestos vínculos y diálogos que comprometen el accionar judicial.

El inicio de la audiencia tuvo además un cruce con el presidente del Tribunal Oral, cuando le preguntaron si tenía antecedentes penales. Cristina respondió que se trata de información pública, pero el magistrado le indicó que debía responder conforme a lo establecido por la ley. “Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora”, contestó la exmandataria, marcando el tono de su intervención.

Kirchner fue la primera de los 86 imputados que deberán declarar en el proceso, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Entre los acusados hay exfuncionarios y empresarios, en una causa que se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de los últimos años.

El expediente, conocido popularmente como “los cuadernos de las coimas”, se originó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios. Sobre esa base, la fiscalía sostiene que existió una estructura sistemática de pagos ilegales a cambio de contratos estatales.

El descargo de Cristina Kirchner en las redes sociales Antes de presentarse en los tribunales, la exjefa de Estado había anticipado su postura a través de redes sociales, donde calificó el proceso como una “farsa” y cuestionó el cambio de modalidad de la audiencia, que pasó de virtual a presencial. A su entender, la decisión tuvo un objetivo mediático: “El show debe continuar”, ironizó, aludiendo a la cobertura periodística del caso. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2033649602747039807&partner=&hide_thread=false Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026 En paralelo, Cristina Kirchner vinculó su situación judicial con el contexto político y económico actual. Apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien describió irónicamente como “experto en crecimiento con o sin dinero”, y sostuvo que la exposición mediática de su declaración busca desviar la atención de la crisis social. Enumeró, en ese marco, un escenario de “catástrofe económica”, con caída del salario, aumento del endeudamiento y deterioro del consumo. Finalmente, también hizo referencia al caso $LIBRA y cuestionó el rol de la Justicia en esa investigación. Aseguró que existen pruebas que no podrán ser ocultadas y apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano por el avance de la causa. En esa línea, sugirió que el escándalo por la criptomoneda involucra al propio Milei, en lo que definió como una presunta estafa de magnitud.