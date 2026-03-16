Cristina Kirchner confirmó su indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" y volvió a criticar el rumbo económico de Javier Milei

La expresidenta comparecerá este martes en Comodoro Py, según confirmó en sus redes. Además, cuestionó "la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó su indagatoria presencial en la causa "Cuadernos" que se llevará adelante este martes por la mañana y aseguró que "las fotos en las tapas o los videos en la tele " no ocultarán "las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero", en referencia al presidente Javier Milei .

A través de su cuenta de X, la titular del PJ afirmó que declarará de manera presencial en Comodoro Py. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo ", señaló.

En un extenso mensaje, Cristina habló de una "farsa procesal" y denunció el cambio de modalidad del juicio -que venía realizándose de manera virtual- como una medida meramente mediática.

"Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'", ironizó. De esta manera, confirmó que comparecerá este martes a las 9 de la mañana en los tribunales de Retiro.

En ese mismo sentido, la expresidenta aseguró que "las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero".

Y comenzó a enumerar: "Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle".

Cristina definió este escenario como una "catástrofe social y económica", generada por "este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

Por último, se refirió al caso $LIBRA y concluyó: "Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2033649602747039807&partner=&hide_thread=false Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

Cristina Kirchner pidió retirarse después de declarar

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner informaron al Tribunal Oral Federal N°7 que la ex presidenta hará uso de su derecho a declarar en la audiencia prevista para el martes 17 de marzo y pidieron que, tras su exposición, se le permita retirarse para regresar a su domicilio.

La presentación fue realizada por sus defensores, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, quienes comunicaron al tribunal que su representada utilizará la facultad de prestar declaración prevista en el Código Procesal Penal.

En el mismo escrito, los letrados solicitaron que una vez finalizada la exposición de la ex mandataria se la autorice a retirarse de la audiencia, con el objetivo de regresar a su domicilio.

Según explicaron, el pedido se realiza con la debida anticipación para que el personal policial encargado de su custodia pueda estar informado y coordinar la logística correspondiente.

El documento concluye con la fórmula judicial habitual: “Tener presente lo expuesto. Será justicia.”.