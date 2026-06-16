Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida desde el balcón de su departamento

La expresidenta participó del emotivo homenaje. La integrante de abuelas de Plaza de Mayo falleció el pasado domingo.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este martes de un emotivo homenaje a Taty Almeida , histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , cuyos restos fueron despedidos por familiares, dirigentes políticos, militantes y organismos de derechos humanos.

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El cortejo fúnebre realizó una parada frente al edificio de San José 1111 , donde reside la exmandataria, quien salió al balcón para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina.

En ese momento, el vehículo que trasladaba los restos de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , conocida popularmente como Taty Almeida, permaneció detenido durante algunos minutos mientras un grupo de militantes y allegados le dedicaba aplausos y palabras de reconocimiento.

“ Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos ”, expresó Fabiana Almeida , hija de la dirigente fallecida, a través de un megáfono dirigido a Cristina Kirchner.

El mensaje de Cristina tras la muerte de Taty

Horas después de conocerse el fallecimiento de Almeida, ocurrido el domingo a los 95 años, la expresidenta la recordó mediante una publicación en redes sociales. “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”, escribió Cristina junto a una fotografía de la histórica referente de derechos humanos.

Durante el homenaje realizado frente al edificio, Fabiana volvió a agradecer el acompañamiento brindado por la exmandataria durante años de militancia compartida.

“Te queremos dar un beso grande y agradecer todo lo que hiciste por nuestras viejas y mamá. Gracias Cristina, vos tendrías que haber estado acá al lado acompañándonos. Gracias de corazón”, manifestó visiblemente emocionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2066305094455267502?s=20&partner=&hide_thread=false Luchadora incansable que honraste la vida.

Hasta siempre querida Taty. pic.twitter.com/VMbtgwtAQZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2026

La despedida de Taty Almeida

El velatorio de Taty Almeida comenzó el lunes y reunió a cientos de personas que se acercaron para despedir a una de las voces más representativas de la defensa de los derechos humanos en el país.

La ceremonia se desarrolló a cajón cerrado y junto al féretro se colocaron una fotografía de Almeida y el histórico pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en marchas, actos y actividades vinculadas a la búsqueda de justicia por los desaparecidos.

Sobre ese pañuelo estaba bordado el nombre de Alejandro Almeida, su hijo, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Alejandro militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajaba en la agencia de noticias Télam y estudiaba Medicina. Fue secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía apenas 20 años.

El emotivo homenaje

Durante las últimas horas del velatorio se registraron extensas filas de personas que aguardaron para rendir homenaje a Almeida. Entre los asistentes hubo dirigentes políticos, militantes, representantes de organismos de derechos humanos y ciudadanos que reconocieron su trayectoria.

despedida de taty almeida Taty Almeida fue despedida en un clima muy emotivo. NA

“Se fue un cuerpo cansado, pero todo lo demás queda y se multiplica. El amor, la militancia y la unidad”, expresó Natalia, una de las personas que participó de la despedida.

Por su parte, Eugenia, hija de una militante desaparecida, destacó la figura de Almeida y sostuvo: “Tenemos la enorme obligación de estar a la altura de Taty, seguir luchando por el país que soñaban los 30 mil y defender la dignidad del pueblo”.

Otro de los presentes, identificado como Alberto, remarcó: “Fue una luchadora incansable por los derechos humanos. Hemos tenido una gran pérdida, pero como ella decía, no nos han vencido. Tenemos que seguir la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia”.

Tras la finalización del velatorio, los restos de Taty Almeida fueron trasladados al Cementerio de Chacarita, donde familiares y seres queridos realizaron la despedida final.

Su muerte provocó numerosas muestras de reconocimiento desde distintos sectores políticos, sociales y culturales, que destacaron su compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos y su incansable búsqueda de justicia por los desaparecidos.

Con su fallecimiento se cerró una etapa fundamental de la historia argentina reciente, aunque su legado continúa presente en las luchas que encabezó durante décadas y en el ejemplo que dejó para las nuevas generaciones.